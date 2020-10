I migliori Paesi al mondo dove viaggiare: la top 20 del 2020.

Ogni anno nella scelta delle nostre mete top di viaggio ci vengono in aiuto le classifiche dei luoghi più belli del mondo. Una rassegna di autentiche meraviglie, tra arte e natura, divertimento e cultura. Dai paesaggi naturali selvaggi alle città storiche ricche di monumenti. Un tripudio di luoghi diversissimi e pieni di attrazioni indimenticabili.

I Paesi del mondo, ognuno nelle sue caratteristiche principali, hanno così tanto da offrirci che diventa davvero difficile scegliere dove andare. Inoltre, i luoghi da visitare sono talmente tanti che è impossibile conoscerli tutti. Ecco allora che le classifiche delle mete più belle ci vengono incontro per aiutarci a scegliere la nostra destinazione di viaggio, che sia all’avventura o di totale relax. Certo, in questa epoca di pandemia di Covid-19, le condizioni per viaggiare non sono delle migliori, le restrizioni e i divieti sono numerosi, ma nulla ci vieta di sognare o programmare la destinazione del nostro prossimo viaggio, quando tutto sarà finito.

Tra queste classifiche di mete top, una particolarmente prestigiosa è quella di Condé Nast Traveller. Ecco quali sono i 20 migliori Paesi al mondo del 2020.

Leggi anche –> Come è andata l’estate 2020? Le mete più gettonate dagli italiani

Migliori Paesi al mondo dove viaggiare: la top 20 di Condé Nast Traveller

Come ogni anno, anche quest’anno è uscita la classifica dei 20 migliori Paesi al mondo della prestigiosa rivista di viaggi Condé Nast Traveller. L’elenco viene redatto sulla base di un punteggio assegnato in percentuale a ciascun Paese dalla media dei voti dei lettori. La classifica, infatti, si chiama The Readers’ Choice Awards 2020.

Dalle classiche mete di viaggio in Europa, sempre amate, a quelle più esotiche in Asia e in Africa, che continuano ad attirare i viaggiatori, ecco la top 20 dei migliori Paesi al mondo da visitare secondo i lettori di Condé Nast Traveller.

20. INDIA

Punteggio 90,29

La top 20 dei migliori Paesi al mondo del 2020 secondo i lettori di Condé Nast Traveller si apre dal 20° posto con l’India, meta di viaggio sempre molto ambita. Un Paese vastissimo con un’infinità di destinazioni di viaggio da visitare, qui si trovano luoghi meravigliosi da vedere almeno una volta nella vita, tra cui gli incredibili e affascinanti templi scavati nella roccia. Vi ricordiamo, infine, quali sono durante l’anno i periodi migliori per partire per l’India.

19. NUOVA ZELANDA

Punteggio 90,53

Con i suoi vulcani, le montagne maestose, i laghi, le cascate, i fiumi e una vegetazione dai colori incredibili, la Nuova Zelanda è un Paese di contrasti con una natura selvaggia e città ordinate nel loro semplice ed elegante stile coloniale. Uno dei pochi Paesi al mondo a gestire in modo efficace la pandemia di Covid-19 con casi molto contenuti e pochi morti. Quando si potrà viaggiare più liberamente, la Nuova Zelanda è la prima meta di viaggio da visitare. Vi ricordiamo che un anno fa sono cambiate le regole di ingresso per i turisti a cui viene richiesto un visto elettronico sul modello dell’Esta Usa e il pagamento di una tassa di soggiorno.

18. TURCHIA

Punteggio 90,57

Nella top 20 dei migliori Paesi al mondo dove viaggiare, i lettori di Condé Nast Traveller hanno inserito anche la Turchia. Paese di indubbio fascino e dalla storia antichissima, con città piene di monumenti storici, non solo la capitale Instabul, spiagge paradisiache e un entroterra dai paesaggi quasi lunari. Purtroppo a causa delle tensioni politiche e sociali degli ultimi anni, la Turchia è diventata una meta di viaggio difficile, per mettersi in viaggio tranquilli è consigliabile consultare il portale della Farnesina Viaggiare Sicuri sulle mete consigliate e quelle invece da evitare.

17. ISRAELE

Punteggio 90,71

Sebbene in questo momento sia chiuso ai viaggi per effetto del lockdown imposto in seguito alla recrudescenza della pandemia, Israele è da qualche anno una meta di vacanza sempre più popolare. Le città storiche, a cominciare da Gerusalemme condivisa con i palestinesi, le spiagge sul Mar Rosso, nel Golfo di Aqaba, l’affascinante deserto, il Mar Morto e le vivaci Tel Aviv e Haifa, mete sempre più frequentate per la vita notturna e il divertimento, la cultura e l0offerta gastronomica, offrono una vacanza davvero completa. Queste destinazioni sono collegate con l’Europa da diversi voli low cost.

16. COLOMBIA

Punteggio 90,84

Un Paese pacificato, dopo anni di guerra civile, ma ancora con tanti problemi la Colombia. Eppure una delle mete di viaggio preferite dagli anglosassoni che la inseriscono nella loro top 20 del 2020. Se visiterete il Paese e la sua capitale Bogotà, un luogo da vedere assolutamente è il quartiere La Candelaria, cuore storico della città che si caratterizza per le sue case coloratissime, sia in stile coloniale spagnolo che in quello tipico indio, con disegni e graffiti, attraversate da stradine acciottolate che salgono sulla montagna. In questa zona si concentrano ristoranti che propongono i piatti della cucina tradizionale.

15. MALAYSIA

Punteggio 90,86

14. PERÙ

Punteggio 90,88

13. GIAMAICA

Punteggio 91,04

12. BHUTAN

Punteggio 91,11

11. IRLANDA

Punteggio 91,50

10. MESSICO

Punteggio 91,93

9. VIETNAM

Punteggio 92,12

8. SUDAFRICA

Punteggio 92,20

7. THAILANDIA

Punteggio 92,62

6. INDONESIA

Punteggio 92,98

5. GRECIA

Punteggio 93,32

4. GIAPPONE

Punteggio 93,35

3. PORTOGALLO

Punteggio 93.39

2. SRI LANKA

Punteggio 93.96

1. ITALIA

Punteggio 94.05

L’Italia si aggiudica quest’anno l’ambito primo posto della top 20 di The Readers’ Choice Awards 2020, redatta secondo le preferenze dei viaggiatori lettori di Condé Nast Traveller. Un riconoscimento molto importante, in particolare in questo difficilissimo anno della pandemia di Covid-19 che nel nostro Paese ha limitato fortemente i turisti dall’estero, con ingenti perdite nel settore, soprattutto alberghiero e nelle città d’arte, “orfane” di americani, cinesi e giapponesi. Per l’Italia un premio di cui essere orgogliosi e un incoraggiamento a superare le difficoltà, stringere i denti e andare avanti nella promozione e con un’offerta turistica amata da tutto il mondo.