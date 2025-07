Dormire bene in viaggio: 3 consigli per riposare ovunque tu sia – viagginews.com

Quando si viaggia, dormire non è affatto semplice per tutta una serie di fattori. Proprio per questo, voglio darti dei consigli che ti aiuteranno a riposare meglio.

Viaggiare è una delle esperienze più stimolanti che possiamo regalarci, ma spesso porta con sé un piccolo grande problema: il sonno.

Che si tratti di un volo intercontinentale, di una notte in treno o della prima sera in un hotel sconosciuto, dormire bene in viaggio può sembrare un’impresa. Eppure, riposare è fondamentale per godersi al massimo ogni tappa, evitare jet lag e affrontare gli spostamenti con energia.

3 consigli per dormire bene anche quando sei in viaggio

Quindi, come si può fare per dormire bene in viaggio? Credimi, è molto più semplice di quanto tu creda. Cominciamo con i consigli. Il corpo si rilassa quando percepisce segnali familiari. Anche se sei lontano da casa, puoi portare con te piccoli oggetti che ricreano l’ambiente a cui sei abituato.

Una mascherina per gli occhi e dei tappi per le orecchie sono due alleati semplici ma potenti: isolano dai rumori e dalla luce, due delle cause principali dell’insonnia in viaggio.

Se sei sensibile agli odori, puoi portare con te un cuscinetto con olio essenziale di lavanda o qualche goccia spruzzata sul cuscino: l’aroma familiare aiuta a rilassarsi e facilita il sonno. Anche una sciarpa o una federa personale possono contribuire a dare comfort e calore in ambienti nuovi.

Se viaggi in una zona con un fuso orario diverso, cerca di adattarti gradualmente già prima della partenza. Anticipa o posticipa l’orario di sonno di 30-60 minuti al giorno, per arrivare meno “spiazzato” a destinazione. Durante il volo, se devi dormire, evita caffeina e alcol e bevi molta acqua: la disidratazione influisce negativamente sulla qualità del sonno.

Anche in viaggio, i rituali prima di dormire possono fare la differenza. Bere una tisana rilassante, fare stretching leggero o scrivere due righe su un taccuino possono segnalare al cervello che è ora di rallentare. Se il tuo corpo è agitato, sarà difficile addormentarsi anche nel letto più comodo. Evita pasti troppo pesanti la sera e non andare a dormire subito dopo aver camminato per ore.

Concediti un momento di quiete prima di metterti a letto, anche solo dieci minuti di respirazione profonda. Dormire bene in viaggio non è questione di fortuna, ma di attenzione e abitudini.

Se seguirai questi semplici consigli dormirai esattamente come se fossi a casa tua e trascorrerai una vacanza tranquilla e soprattutto rilassante.