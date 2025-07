Le spiagge più belle del mondo si trovano in Italia e questa volta non sono le solite: a dirlo è una famosa rivista britannica – viagginews.com

Chi l’ha detto che le spiagge più belle al mondo si trovino solo oltre oceano? C’è una classifica che ci rende giustizia.

Non sono le Maldive e nemmeno i Caraibi. Le spiagge più belle al mondo si trovano a casa nostra e in particolare in Sardegna. Una speciale classifica mette al primo posto un’oasi da sogno che si trova sul Mediterraneo. Inutile fare tanta strada.

L’Italia tutta è nota in tutto il mondo per via delle sue spiagge e il suo mare. Basti pensare, per fare solo qualche esempio, ad Amalfi, alla Sicilia tutta, a Sorrento, alle Cinque Terre e molte altre. Ma è la Sardegna a farla da padrone. La classifica stilata per The World’s 50 Best Beaches, riserva delle sorprese che sorridono all’Italia. La Sardegna anche per gli stranieri sta diventando un’alternativa ai soliti viaggi overtourism, un’esperienza ricca di natura incontaminata, acque limpide e paesaggi mozzafiato.

Molti siti internet parlano di Elephant Rock Beach, il cui nome deriva dalla suggestiva formazione rocciosa a forma di elefante, è un angolo di paradiso immerso nella natura selvaggia del nord Sardegna. In realtà è Santa Marija Tunnel, si trova sulla costa nord dell’isola ed è stata recentemente incoronata “la migliore spiaggia del pianeta”. Lontana dalle masse e ben conservata, questa spiaggia rappresenta il perfetto equilibrio tra bellezza naturale e tranquillità. Ma c’è un’altra classifica che andiamo a vedere.

La classifica delle spiagge più belle al mondo: al primo posto una grande sorpresa

La classifica delle spiagge più belle al mondo sorride all’Italia e in particolare alla Sardegna. Hanno elencato 50 posti da visitare assolutamente. Scopriamo chi c’è al primo posto.

Cala Goloritzé è la spiaggia più bella del mondo secondo l’annuale classifica The World’s 50 Best Beaches. La distesa di ciottoli bianchi e l’acqua cristallina in Ogliastra, sulla costa orientale della Sardegna, è definito “un anfiteatro mistico” dai giudici che hanno stilato la classifica, realizzata con un sondaggio a cui hanno risposto più di 1.000 professionisti del settore viaggi.

E c’è anche un’altra spiaggia italiana in classifica, La Pelosa di Stintino (Sassari): curiosamente si trova in 50esima posizione. L’Italia apre e chiude la classifica regolando la concorrenza di località esotiche come Filippine, Thailandia o Seychelles. Si raggiunge solo a piedi o a nuoto, Cala Goloritzé si trova nel territorio del comune di Baunei e si può raggiungere solo con un breve trekking abbastanza agevole, o via mare. In questo caso, però, bisogna lasciare l’imbarcazione al cavo posto a 200 metri dalla battigia e raggiungere la spiaggia a nuoto. È stata scelta come migliore spiaggia del mondo per “la sua bellezza selvaggia” e perché “ha il potere di emozionare fin dal primo sguardo. L’accesso alla spiaggia è limitato a 250 persone al giorno e i visitatori devono pagare un biglietto d’ingresso di 7 euro.

La classifica delle prime venti spiagge al mondo:

1) Cala Goloritze, Italia.

2) Spiaggia di Entalula, Filippine.

3) Spiaggia di Bang Bao, Thailandia.

4) Spiaggia di Fteri, Grecia.

5) PK 9 Beach, Polinesia francese.

6) Canto de la Playa, Repubblica Dominicana.

7) Anse Source d’Argent, Seychelles.

8) Nosy Iranja, Madagascar.

9) Spiaggia di Ofu, Samoa americane.

10) Grace Bay, Turks e Caicos.

11) Baia Turchese, Australia.

12) Boulders Beach, Sudafrica.

13) Spiaggia Rosa, Indonesia.

14) Shoal Bay East, Anguilla.

15) Laguna di Detwah, Yemen.

16) Spiaggia di Voutoumi, Grecia.

17) One Foot Island, Isole Cook.

18) Playa de Rodas, Spagna.

19) Playa Balandra, Messico.

20) Pontal do Atalaia, Brasile.