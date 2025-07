Bonus vacanze ricco: ho preso tanti soldi perchè ho un figlio con meno di 25 anni – viagginews.com

Se hai un figlio con meno di 25 anni può ricevere un ricco Bonus vacanze: tutti i dettagli da conoscere, potrebbe svoltarti l’estate.

In un estate davvero molto calda, sempre più famiglie fanno fatica a permettersi una vacanza: nonostante il tanto impegno e il duro lavoro di mesi e mesi, in molti (per questioni economiche) non riusciranno a godersi le ferie come magari vorrebbero. E, se lo faranno, finiranno per indebitarsi.

Stando ad una nuova indagine commissionata a Emg Different, e ripresa anche da RaiNews, almeno 8,4 milioni di italiani rinunceranno alle vacanze estive per questo 2025; tra loro, praticamente il 69% rinuncerà esclusivamente per ragioni di natura economica. Durante l’anno non si riesce più a risparmiare e, arrivata l’estate, i fondi scarseggiano.

Fortunatamente però, nonostante un quadro generale non di certo positivo, alcuni nuclei familiari possono fare affidamento su un particolare Bonus vacanze, a patto però che ci sia la presenza di un figlio con meno di 25 anni: ecco quali sono i requisiti, chi può partecipare e come fare la domanda.

Bonus vacanze, in questa regione d’Italia si viaggia gratis: info e destinatari dell’iniziativa

Un particolare voucher da utilizzare per queste vacanze è disponibile per i giovani residenti nel Lazio. La Regione Lazio, infatti, ha promosso l’iniziativa bonus trasporti estate 2025: i giovani tra i 16 e i 25 anni hanno la possibilità di viaggiare gratis per 30 giorni consecutivi su treni regionali e bus del trasporto pubblico locale.

Questo bonus, dedicato ai più giovani, fa parte del progetto “Lazio in tour gratis 2025”, attivo dal 1° luglio al 15 settembre 2025 e pensato dall’amministrazione per incentivare la scoperta del territorio laziale, oltre che per favorire la mobilità sostenibile. Possono fare domanda per il bonus tutti i giovani di età tra i 16 e 25 anni compiuti residenti nella Regione Lazio.

La domanda va fatta online: basta semplicemente iscriversi alla Carta Giovani “Bella X Noi” e ottenere il voucher relativo ai trasporti, proprio come si fa con altri sconti e agevolazioni offerti dalla carta direttamente sull’app.

Con questo voucher, è possibile viaggiare in maniera completamente gratuita su bus Cotral, treni regionali di Trenitalia in seconda classe ed ex-ferrovie connesse come Roma-Lido e Roma–Civita Castellana–Viterbo. Il voucher va utilizzato entro il 15 settembre ed attivato per 30 giorni consecutivi; una bellissima iniziativa, che promuove il turismo giovanile e il territorio laziale, oltre ad educare all’uso del trasporto pubblico e a viaggi più sostenibili.