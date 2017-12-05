ViaggiNews.com
Destinazione e Guide Turistiche
George Lucas Museum a Los Angeles: quando apre il nuovo tempio della cultura pop?
Il nuovo Lucas Museum of Narrative Art a Los Angeles promette di unire fumetti, cinema e pittura in un’esperienza unica. L’apertura è prevista per il 2025.
Una giornata in Antartide: l’incredibile gita al Polo Sud mai vista prima
“Un viaggio al Polo Sud rivela la bellezza austera dell’Antartide, il più grande deserto polare del pianeta, e pone domande profonde sulla nostra relazione con il silenzio e l’immobilità.”
L’inverno è il periodo perfetto per innamorarsi dell’Italia, secondo il Times
Scopri come l’inverno italiano offre un’esperienza di viaggio più autentica e intima, con città meno affollate, sapori intensificati e paesaggi che respirano tranquillità.
Il paradiso innevato per gli amanti dello sci e del camoscio: si trova a pochi km dal confine italiano
Scopri la valle dello Stubai, un paradiso invernale nel Tirolo, dove potrai sciare sul ghiacciaio, osservare i camosci e gustare la cucina locale. Un luogo dove adrenalina e natura si incontrano.