Valencia eletta migliore città europea ai Traveler’s Readers’ Choice Awards 2024

Valencia è stata eletta migliore città europea ai Traveler’s Readers’ Choice Awards 2024. Una città in continua trasformazione

Valencia si è guadagnata il titolo di miglior destinazione per una fuga urbana in Europa, secondo i Condé Nast Traveler’s Readers’ Choice Awards 2024. Questo prestigioso riconoscimento è stato conferito dalla celebre rivista di viaggi britannica, che ha raccolto i voti di oltre 125.000 lettori, posizionando la Capitale del Turia al vertice di una lista che comprendeva metropoli del calibro di Roma, Stoccolma, Vienna e Berlino.

La vittoria di Valencia non sorprende coloro che hanno seguito da vicino l’evoluzione della città negli ultimi anni. La trasformazione dell’antico letto del fiume Turia in un parco urbano incantevole e l’apertura di eleganti bar sui tetti sono solo alcuni esempi delle innovazioni che hanno contribuito a rendere Valencia una meta irresistibile per chi cerca un’esperienza urbana diversa. L’editore della rivista sottolinea come queste operazioni testimonino la continua innovazione e trasformazione della città spagnola.

Un’accoglienza ineguagliabile

Oltre al titolo principale, Valencia si è distinta anche per la sua ospitalità, essendo stata riconosciuta come la terza città più accogliente d’Europa. Solo Stoccolma e Budapest sono riuscite a superarla in questo ambito. Questo ulteriore riconoscimento evidenzia il calore umano e l’accoglienza dei valenciani verso i visitatori da ogni angolo del mondo.

Il successo ottenuto ai Condé Nast Traveler’s Readers’ Choice Awards si inserisce nel contesto più ampio dell’impegno di Valencia verso lo sviluppo sostenibile. La designazione come Capitale Verde Europea dalla Commissione Europea testimonia gli sforzi compiuti dalla città nell’ambito della sostenibilità ambientale. L’impegno pionieristico per diventare climaticamente neutra entro il 2030 rappresenta un modello per altre metropoli europee.

In risposta al crescente interesse verso uno stile di vita più verde e sostenibile, Valencia ha elaborato quattro itinerari verdi che permettono ai visitatori e ai cittadini di esplorare le bellezze naturalistiche urbane ed extraurbane in modo responsabile. Tra questi percorsi spiccano il Giardino del Turia e il Parco Naturale dell’Albufera, luoghi dove natura, storia e cultura si fondono armoniosamente offrendo esperienze indimenticabili.

L’inserimento nella lista verde della pubblicazione Wanderlust conferma ulteriormente l’impegno ecologico di Valencia nel panorama turistico globale. Competendo con destinazioni internazionali note per le loro politiche green come Bordeaux, Rimini o Zurigo, Valencia emerge non solo come meta ideale per chi cerca una fuga urbana ma anche come esempio virtuoso nel campo dello sviluppo turistico sostenibile.