Weekend autunnale a Salisburgo: 48h tra storia, arte e foliage con i consigli dell’Ente del Turismo dell’Austria. Cosa vedere.

Salisburgo, la città austriaca nota per le sue meraviglie architettoniche e la ricca storia musicale, si rivela una destinazione perfetta per un weekend autunnale. Un viaggio che intreccia cultura, arte e natura promette di offrire esperienze indimenticabili in soli 48 ore.

Giorno 1: Immersione nella Storia e nell’Arte

Mattina: Esplorazione del Centro Storico

La giornata inizia con un tour nel vibrante cuore di Salisburgo. Il centro storico, riconosciuto patrimonio dell’UNESCO, è un labirinto di tesori architettonici. La visita al DomQuartier permette di immergersi nella magnificenza storica della città attraverso i suoi musei all’aperto che narrano secoli di evoluzione culturale.

Visita alla Residenzgalerie

Proseguendo l’esplorazione artistica, la visita alla Residenzgalerie è imperdibile. La mostra “I colori della Serenissima” presenta capolavori veneziani da Tiziano a Canaletto, offrendo un viaggio nell’epoca d’oro dell’arte veneziana.

Pranzo al St. Peter Stiftskulinarium

Il pranzo presso il St. Peter Stiftskulinarium offre una pausa culinaria in uno degli ambienti più storici della città. Qui si può assaporare la cucina austriaca con una moderna rivisitazione, promettendo un’esperienza gastronomica ricca di tradizione e innovazione.

Pomeriggio tra i Colori del Foliage

Il pomeriggio è dedicato alla scoperta dei giardini Mirabell, dove il foliage autunnale crea uno spettacolo naturale di colori vivaci contro lo sfondo del castello di Hohensalzburg.

Aperitivo Panoramico e Cena Artistica

La giornata si conclude con un aperitivo sulla terrazza dello Steinterrasse per ammirare il tramonto su Salisburgo seguito da una cena all’arthotel Blaue Gans dove arte contemporanea e gastronomia creano un connubio perfetto.

Giorno 2: Natura ed Esperienze Gastronomiche

Mattina Golosa e Vista Mozzafiato

Iniziando la giornata con colazione da Fürst per degustare le famose Mozartkugel accompagnate da caffè austriaco è il modo migliore per caricarsi d’energia prima dell’escursione al Mönchsberg che offre vedute panoramiche mozzafiato sulla città.

Cultura Moderna al Museum der Moderne

Visitare il Museum der Moderne sul Mönchsberg permette di immergersi nell’arte contemporanea grazie alle sue collezioni d’avanguardia presentate in spazi espositivi innovativi ed accattivanti.

Pranzo Panoramico ed Esplorazioni Regali

Il pranzo al ristorante panoramico M32 Restaurant non solo delizia il palato con piatti raffinati ma regala anche viste indimenticabili su Salisburgo dall’alto. Nel pomeriggio l’esplorazione prosegue verso il Castello Hellbrunn dove sorprendenti giochi d’acqua ed eleganti giardini attendono i visitatori.

Degustazione Tradizionale nella Getreidegasse

Concludere il weekend con una degustazione di grappa allo Sporer nella celebre Getreidegasse rappresenta l’occasione perfetta per celebrare le bellezze autunnali salutando Salisburgo dopo due giorni intensamente vissuti tra storia, arte e sapori tradizionali.