Soggiornare negli hotel infestati dai fantasmi, gli imperdibili del National Geographic

Ad Halloween soggiornare negli hotel infestati dai fantasmi è un’esperienza da brivido, gli imperdibili del National Geographic

Queste strutture non solo offrono un letto dove riposare ma promettono anche incontri ravvicinati con l’ignoto; esperienze che vanno oltre la semplice vacanza rendendo ogni soggiorno indimenticabile sia per i credenti sia per i semplicemente curiosi. Ecco alcuni tra i più inquietanti.

Nel cuore dello Stato di New York, l’hotel Shanley si erge come un faro per gli amanti del paranormale. Questa struttura, costruita nel 1895 e caratterizzata da uno stile coloniale olandese, ha guadagnato fama grazie alle inquietanti testimonianze dei suoi ospiti. Racconti di passi senza corpo, sibili misteriosi e persino la presenza di un gatto zombie invisibile hanno trasformato questo hotel in una meta ambita per chi cerca emozioni forti.

Gli hotel infestati, esperienza da brividi

Nonostante le sue atmosfere da brivido, lo Shanley Hotel vanta recensioni sorprendentemente positive. La ragione? I visitatori arrivano qui proprio con la speranza di incontrare i suoi celebri fantasmi. L’hotel fa parte dell’Haunted History Trail dello Stato di New York, un itinerario che collega luoghi storici noti per le loro presenze spettrali, tra cui musei, cimiteri e persino parchi divertimento ritenuti infestati.

Il turismo legato al paranormale è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni negli Stati Uniti. Eventi come weekend dedicati alla caccia ai fantasmi e tour guidati in luoghi infestati attraggono migliaia di visitatori alla ricerca dell’incontro con l’aldilà. Secondo Patti Negri, sensitiva-medium rinomata, il fascino verso questi fenomeni aumenta nei periodi difficili della storia umana; oggi più che mai le persone sono attratte dall’esplorazione del mondo spirituale.

James Houran sostiene che presentare un hotel come infestato può essere una strategia vincente soprattutto per gli edifici storici che necessitano costosi lavori di manutenzione. Il turismo del paranormale non solo attira curiosità ma contribuisce significativamente all’economia locale con entrate stimate intorno ai 100 milioni di dollari a livello globale.

Ogni hotel ha la sua storia da raccontare e quando questa include apparizioni spettrali o eventi inspiegabili diventa ancora più affascinante. Dall’Old Dutch Church a Kingston fino al fatiscente ospizio Rolling Hills vicino alle cascate del Niagara; ogni luogo ha il suo spirito residente che aggiunge mistero e fascino alla visita.

All’Hotel Bethlehem in Pennsylvania, il soggiorno da brividi è nella Camera 932, ritenuta infestata dagli spiriti, mentre nel Foster’s Hotel di Chama, in Nuovo Messico, sembra ci siano gli spettri di un cowboy e di un giudice di frontiera.

Alcuni hotel hanno scelto di specializzarsi nell’accoglienza degli appassionati del paranormale offrendo esperienze immersive tra spiritelli e leggende locali. Altri invece mantengono una doppia identità: dimore storiche durante il giorno si trasformano in palcoscenici per avventure soprannaturali dopo il tramonto.