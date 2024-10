E’ l’Hassler di Roma l’hotel dell’anno, storia ed eccellenza da numeri uno

L’Hassler di Roma, un nome che evoca storia, eleganza e ospitalità d’eccellenza, si è aggiudicato il prestigioso titolo di “Hotel dell’Anno” ai Food and Travel Awards 2024.

Questo riconoscimento sottolinea non solo la qualità superlativa dei servizi offerti ma anche la capacità dell’hotel di mantenere elevati standard qualitativi nel tempo.

Fondato nel 1893 e situato sulla sommità della Scalinata di Trinità dei Monti, l’Hassler rappresenta da quasi 130 anni un punto di riferimento per l’ospitalità a Roma e in Italia. Appartenente alla famiglia Wirth, una celebre dinastia di albergatori svizzeri, dall’inizio del XX secolo, l’hotel ha visto succedersi generazioni impegnate a preservare e migliorare lo standard dell’accoglienza. Oggi, sotto la guida di Roberto Wirth e sua sorella Veruschka Wirth, continua a brillare come simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo.

Eleganza italiana riconosciuta

Il premio Hotel dell’Anno 2024 è stato ritirato dai fratelli Wirth durante una cerimonia tenutasi il passato 10 ottobre presso il Forte Village Resort in Sardegna. Questo riconoscimento arriva come coronamento degli sforzi profusi dalla direzione e dallo staff nell’elevare continuamente gli standard qualitativi del servizio offerto agli ospiti. La dedizione verso l’eccellenza si riflette nell’impegno quotidiano dei professionisti che lavorano nelle varie aree dell’hotel, dalla ristorazione all’accoglienza.

Roberto e Veruschka Wirth hanno espresso grande orgoglio per questo traguardo raggiunto insieme alla loro “grande famiglia Hassler”. La loro dichiarazione evidenzia quanto sia fondamentale per loro il contributo di ogni singolo membro dello staff nell’offrire un’esperienza indimenticabile agli ospiti. L’affetto che lega le persone che lavorano all’Hassler traspare in ogni dettaglio del soggiorno degli ospiti, rendendo ogni visita unica ed esclusiva.

Pamela Raeli ha sottolineato come la scelta dei lettori sia ricaduta sull’Hassler non solo per i suoi meriti oggettivi ma anche per quell’inconfondibile tocco d’eleganza italiana che caratterizza ogni angolo della struttura. La posizione privilegiata offre agli ospiti una vista mozzafiato su Roma, con panorami che spaziano dalla Cupola di San Pietro fino ai tetti della città eterna. L’Hassler riesce così a offrire un’esperienza multisensoriale fatta non solo di comfort e relax ma anche della bellezza senza tempo della capitale italiana.

L’Hassler dimostra ancora una volta perché sia considerato uno degli hotel più prestigiosi al mondo: attraverso la cura dei dettagli, la passione per l’accoglienza e quella ricerca costante della perfezione che lo hanno reso meritevole del titolo “Hotel dell’Anno” ai Food and Travel Awards 2024.