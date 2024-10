Aumentano vendite in cantina, il Consorzio Lugana crea guida per enoturista sul Garda

In Lugana aumentano vendite dei vini in cantina, il Consorzio crea guida per enoturista sul Garda, un progetto enoturistico innovativo

Il mondo del vino è testimone di una trasformazione significativa, con l’enoturismo che emerge come protagonista indiscusso nel panorama vitivinicolo. In particolare, la zona del Lugana, incastonata tra le meraviglie naturali e culturali del Lago di Garda, sta vivendo un vero e proprio rinascimento grazie all’impegno profuso dal Consorzio Lugana nella valorizzazione della propria Denominazione di Origine Controllata (DOC).

Nasce così l’inizio una nuova era per il Lugana con l’attivazione del Progetto enoturismo. Questa iniziativa pionieristica mira a rafforzare i legami tra i viticoltori locali e il territorio circostante, creando un ponte diretto con gli appassionati di vino e turisti da tutto il mondo. Il cuore pulsante di questo progetto è la realizzazione di una mappa dettagliata che funge da bussola per esplorare le ricchezze enogastronomiche e paesaggistiche della regione.

Una mappa per esplorare

La mappa ideata dal Consorzio non è solo uno strumento pratico ma rappresenta anche un invito a immergersi nelle tradizioni locali attraverso esperienze autentiche. Cantine storiche, eventi esclusivi, parchi naturalistici e attività all’aria aperta sono solo alcune delle gemme selezionate per arricchire il viaggio dell’enoturista nel cuore del Lugana. Distribuita nelle principali strutture ricettive della zona gardesana da giugno, questa guida promette un’avventura sensoriale indimenticabile.

L’impatto dell’enoturismo sull’economia locale è tangibile: le vendite dirette in cantina rappresentano ormai il 15% dei fatturati totali delle aziende vinicole della DOC Lugana, superando notevolmente la media nazionale dell’8%. Questo successo si deve anche alla creazione del Manifesto sull’enoturismo in Lugana presentato a Vinitaly. Il documento stabilisce principi fondamentali per garantire esperienze memorabili agli ospiti, ponendo al centro la storia e la passione dei produttori locali.

Il Lago di Garda offre uno scenario idilliaco dove natura e cultura si fondono armoniosamente. Oltre alla degustazione dei pregiati vini DOC Lugana, gli enoturisti possono indulgere in una varietà sorprendente di attività: dai percorsi benessere alle escursioni sportive fino alle crociere enogastronomiche sulle acque cristalline del lago. Ogni momento trascorso in questa terra promette emozioni autentiche ed esperienze che rimarranno impresse nella memoria.