La villa delle Home Visit di X Factor 2024 è su Airbnb, un sogno per i fans dello show

La Villa delle Home Visit di X Factor 2024 è su Airbnb. Un sogno diventato realtà per i fans dello show che sta avendo molto successo

Per gli appassionati del celebre talent show X Factor, l’edizione 2024 riserva una sorpresa davvero speciale. La villa che ha ospitato le emozionanti Home Visit, trasmesse giovedì 17 ottobre su Sky e in streaming su Now, apre le sue porte al pubblico attraverso Airbnb. Questa notizia rappresenta un’occasione unica per vivere da vicino l’atmosfera magica dello show, immergendosi nei luoghi che hanno visto crescere e affermarsi i giovani talenti della musica.

Situata nella pittoresca Val Luretta, a poco più di un’ora da Milano, Domus Delicia si presenta come una vera e propria oasi di pace immersa nel verde delle colline piacentine. Con i suoi 1.500 mq di estensione, la proprietà offre il perfetto equilibrio tra il fascino della tradizione e il comfort del lusso moderno. Gli ospiti avranno la possibilità di esplorare ogni angolo della villa, dalla sala dove si sono tenute le audizioni decisive fino agli spazi esterni come la piscina e il giardino dove i concorrenti hanno condiviso momenti indimenticabili.

Prenotazione tramite Airbnb: un’esperienza esclusiva

La villa è ora disponibile per prenotazioni attraverso la piattaforma Airbnb (www.airbnb.it/rooms/660610553699798786), inserita nella prestigiosa collezione “Amati dagli ospiti”. Questo riconoscimento sottolinea non solo la bellezza e il comfort dell’alloggio ma anche l’affidabilità e l’eccellenza dell’host nel garantire un soggiorno indimenticabile ai propri ospiti. Coloro che sceglieranno di trascorrere del tempo in questa dimora avranno così la garanzia di vivere un’esperienza all’altezza delle loro aspettative.

La storia della villa risale agli inizi del XVIII secolo quando era parte integrante del borgo rurale Ca’ dei Corsi, fungendo originariamente da casale con annessi fienile e stalle. Trasformata negli anni Settanta in dimora privata, ha subito negli anni una serie di ristrutturazioni mirate a preservare gli elementi architettonici originali come le mura in sasso piacentino. Oggi si presenta come una location ideale non solo per gli amanti della musica ma anche per chi desidera trascorrere momenti conviviali con amici o familiari grazie alle sue sette camere da letto, alla cucina professionale ed alle numerose aree dedicate al relax ed al divertimento quali piscina, campo da tennis e sala giochi.

Questa opportunità rappresenta senza dubbio una novità entusiasmante sia per i fan accaniti di X Factor sia per coloro che sono alla ricerca di una fuga dalla routine quotidiana all’insegna del relax e dell’esclusività.