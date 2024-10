Il Labirinto di mais infestato, un’esperienza unica nel Giardino delle Zucche

Il Labirinto di mais infestato è un’esperienza unica e originale da fare nel Giardino delle Zucche a Pignataro Maggiore.

Ogni autunno, da ormai sei anni, si rinnova l’appuntamento con un evento che ha saputo conquistare il cuore di grandi e piccini: Il Giardino delle Zucche. Questo progetto, nato dall’idea innovativa di Emily, figlia di un italiano e una americana, rappresenta un ponte tra due culture e tradizioni diverse, unite dalla passione per la bellezza e l’originalità.

Emily ha voluto portare in Italia una tradizione molto sentita negli Stati Uniti, quella del Pumpkin Patch. Grazie alla sua doppia anima italo-americana e alla sua creatività senza pari, è riuscita a creare un luogo dove le zucche non sono solo alimenti gustosi ma diventano vere e proprie opere d’arte intagliate e decorate che trasformano ogni ambiente in un posto magico soprattutto durante il periodo di Halloween.

Tra le varie attrazioni offerte dal Giardino delle Zucche spicca sicuramente il Haunted Corn Maze – Il labirinto infestato. Si tratta di un percorso avventuroso all’interno di un labirinto fatto interamente di mais dove gli ospiti più coraggiosi possono mettersi alla prova cercando la via d’uscita. Solo chi riesce a superare questa prova viene premiato con una pannocchia ornamentale come simbolo della propria audacia.

Regole d’accesso al Labirinto

Il labirinto è pensato per adulti e bambini dai 12 anni in su che desiderano vivere un’esperienza originale ed emozionante. Nonostante non ci siano limitazioni d’età imposte rigidamente, si consiglia prudenza per persone con disabilità motorie o condizioni mediche particolari come epilessia o cardiopatie. Inoltre, è raccomandabile indossare abbigliamento adatto a terreni agricoli per godersi al meglio l’avventura.

Per accedere al labirinto infestato è necessario presentare la ricevuta del biglietto acquistato online. Ogni partecipante deve essere munito del proprio biglietto ed i minori di 12 anni devono essere accompagnati da adulti responsabili. L’accesso avviene in gruppi organizzati da minimo 6 a massimo 10 persone per garantire la migliore esperienza possibile senza sovrapposizioni durante il tragitto.

All’interno del labirinto saranno presenti attori mascherati che contribuiranno a creare un’atmosfera horror autentica; pertanto si consiglia alle persone più sensibili o affette da particolari condizioni mediche di valutare attentamente prima dell’ingresso. Al termine dell’avventura nel labirinto vi aspetta uno spazio dedicato allo street food dove potrete rilassarvi gustando specialità culinarie fino alla chiusura dell’area.