“Dupe-Cations”, le vacanze alternative: ecco le migliori di Marriot Bonvoy

Fuga dalle città affollate: le migliori “dupe-cations” di Marriott Bonvoy per l’autunno, un’idea alternativa per le vacanze

Le “dupe-cations”, ovvero vacanze alternative in luoghi meno noti e affollati, stanno guadagnando popolarità tra i viaggiatori che cercano esperienze nuove e tranquille. Marriott Bonvoy ha selezionato alcune delle migliori destinazioni per quest’autunno, offrendo opzioni per ogni tipo di viaggiatore.

I Dupe turistici sono interessanti e competitivi, ecco le migliori destinazioni di Marriot.

Al posto di Santorini… Costa Navarino

Santorini è nota per i suoi panorami mozzafiato e la vivace vita notturna, ma Costa Navarino offre un’alternativa tranquilla con le sue distese di uliveti e la costa turchese del Mar Ionio. The Romanos, a Luxury Collection Resort, Costa Navarino, propone un soggiorno immerso nella natura con attività come golf, tennis, sport acquatici e lezioni di cucina locale.

Al posto delle Maldive…The Red Sea

Le Maldive sono famose per le loro spiagge bianche e acque cristalline; tuttavia, The Red Sea sta emergendo come una nuova destinazione esotica. Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve offre ville lussuose sull’acqua o sulla spiaggia in un ambiente ancora inesplorato. Gli ospiti possono godere della spa del resort o partecipare ad attività culturali attraverso la Conservation House.

Al posto di Reykjavík…Tromsø

Reykjavík è spesso scelta da chi desidera ammirare l’Aurora Boreale; Tromsø rappresenta una valida alternativa meno costosa. Moxy Tromsø organizza escursioni all’insegna dell’avventura come safari con le balene o caccia all’Aurora Boreale. Il suo Sky Bar offre viste spettacolari sul fiordo circostante.

Al posto di Bruxelles…Lussemburgo

Bruxelles attrae visitatori grazie alla sua gastronomia e monumenti storici; il Lussemburgo si presenta come una meta altrettanto interessante ma più tranquilla. Luxembourg Marriott Hotel Alfa sarà presto disponibile per accogliere i visitatori nel cuore della città offrendo un design Art Deco ed esperienze culinarie presso la rinomata Brasserie Alfa.

Al posto di Budapest…Tbilisi

Budapest è celebre per la sua architettura impressionante e vita notturna vivace; Tbilisi invece offre tesori culturali inesplorati con attrazioni come il Ponte della Pace e la Torre Pendente. Paragraph Freedom Square, a Luxury Collection Hotel, Tbilisi si trova vicino al centro storico offrendo ristoranti eccellenti, design ispirato alla tradizione locale e una spa lussuosa con vista sulla città.

Queste alternative proposte da Marriott Bonvoy rappresentano opportunità ideali per coloro che desiderano evadere dalle mete turistiche tradizionali senza rinunciare al comfort o alle esperienze indimenticabili durante il periodo autunnale.