Capodanno: le 8 città europee per festeggiare secondo Lonely Planet

Lonely Planet Italia ha stilato la classifica delle 8 città migliori per festeggiare il Capodanno in Europa. Ecco quali sono

L’Europa, con la sua ricca varietà culturale e le sue tradizioni, offre innumerevoli modi per salutare l’anno vecchio e accogliere quello nuovo.

Dalle capitali dell’arte e della musica ai centri storici dove la tradizione si fonde con la modernità, ecco le otto destinazioni imperdibili per un Capodanno indimenticabile.

Berlino: La capitale europea della festa

Berlino si conferma regina incontrastata delle notti europee anche a Capodanno. La Porta di Brandeburgo diventa il cuore pulsante delle celebrazioni con una festa all’aperto che attira migliaia di visitatori da tutto il mondo. Per chi cerca qualcosa di diverso, la Kulturbrauerei offre una vasta scelta musicale con i suoi 13 dancefloor. E per gli amanti del classico, non mancano galà e concerti nelle storiche sale della città.

Lisbona: Fuochi d’artificio sul Tago

La magica atmosfera di Lisbona è ancora più speciale a Capodanno grazie ai fuochi d’artificio che illuminano il cielo sopra il fiume Tago. I colli circostanti offrono punti panoramici ideali per godersi lo spettacolo. La città invita anche a esplorazioni culinarie con i suoi ristoranti stellati Michelin e proposte originali come cene su barche private o tour dei bar nel vivace Bairro Alto.

Parigi: Eleganza sotto l’Arco di Trionfo

Nessun luogo al mondo celebra l’eleganza come Parigi a Capodanno. Gli Champs-Élysées si animano con migliaia di luci e fuochi d’artificio che abbracciano l’Arco di Trionfo. Per una serata indimenticabile, non c’è niente come uno spettacolo al Moulin Rouge o una cena gourmet al Lido2Paris, mentre i club parigini promettono notti all’insegna del divertimento fino all’alba.

Dublino: Un festival nella città dei pub

Il Festival di Capodanno trasforma Dublino in un palcoscenico all’aperto dove musica dal vivo e DJ set accompagnano i visitatori verso il nuovo anno. Esplorando la città si possono scoprire luoghi iconici come la Cattedrale di Christchurch prima di lasciarsi incantare dai giochi di luce sul Liffey a mezzanotte.

Edimburgo: Hogmanay tra storia e folclore

L’Hogmanay è forse la celebrazione più autentica del Capodanno scozzese ed Edimburgo ne è lo scenario perfetto con eventi che vanno dalla fiaccolata storica ai concerti nei giardini fino al tradizionale tuffo nel fiume Forth del primo gennaio.

Stoccolma: Luci nordiche sulla capitale svedese

Nonostante molti locali scelgano cenoni casalinghi, Stoccolma accoglie i viaggiatori con un’imperdibile esposizione pirotecnica presso il Castello Reale. Concerto nella Cattedrale o mascherata alla Royal Swedish Opera House sono solo alcune delle esperienze da vivere nella notte più lunga dell’anno.

Madrid: Nochevieja tra uva e churros

La Puerta del Sol diventa teatro della Nochevieja madrilena dove mangiare 12 acini d’uva alla mezzanotte porta fortuna per l’anno nuovo. Dopo aver ballato nelle numerose discoteche cittadine fino alle prime luci dell’alba, non c’è niente come un churro caldo da San Ginés per iniziare bene il 2025.

Londra: Spettacolo pirotecnico sul Tamigi

Il London Eye fa da sfondo allo spettacolo pirotecnico che ogni anno attira centinaia di migliaia di persone lungo le rive del Tamigi. Non mancano crociere festive sul fiume o eventuale partecipazione ad esclusive feste nei muse più famosi della città prima della grande parata del primo gennaio.