Ita Airways ha annunciato che il volo diretto Roma Fiumicino-Bangkok prosegue nella Summer 2025. Tutte le informazioni per i passeggeri

La compagnia aerea Ita Airways ha annunciato la prosecuzione del suo servizio di volo diretto tra Roma Fiumicino e Bangkok anche per la stagione estiva del 2025, confermando l’impegno nel rafforzare le proprie rotte internazionali. Questa decisione segue il lancio iniziale della tratta previsto per il 16 novembre 2024, segnando un importante passo avanti nelle operazioni della compagnia.

A partire dal 30 marzo, i viaggiatori interessati potranno acquistare i biglietti per questa rotta attraverso tutti i canali di vendita di ITA Airways. La disponibilità dei biglietti segna l’inizio ufficiale della programmazione per la stagione estiva del prossimo anno, offrendo ai passeggeri la possibilità di pianificare in anticipo i loro viaggi verso una delle destinazioni più affascinanti dell’Asia.

Frequenze e orari dei voli

Durante la stagione winter 2024/2025, il collegamento diretto tra Roma e Bangkok sarà garantito da cinque frequenze settimanali. I voli partiranno da Roma Fiumicino ogni lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; mentre le partenze da Bangkok saranno programmate ogni lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica. Questa cadenza permetterà ai viaggiatori una flessibilità notevole nella scelta dei giorni di partenza.

Con l’arrivo della stagione summer 2025 si assisterà a un leggero adeguamento delle frequenze che vedrà tre collegamenti settimanali: da Roma ogni martedì, giovedì e domenica; ritornando da Bangkok ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Tale modifica rispecchia l’adattamento alle esigenze del mercato e alla domanda dei passeggeri durante i diversi periodi dell’anno.

Per tutti coloro che desiderano maggiori dettagli su questa nuova rotta o necessitano assistenza nella prenotazione dei biglietti è possibile visitare il sito ufficiale www.ita-airways.com. In alternativa è disponibile il Customer Information Assistance Office per rispondere a qualsiasi quesito via telefono o direttamente presso le agenzie di viaggio autorizzate e le biglietterie presenti negli aeroporti.

L’introduzione del volo diretto tra Roma Fiumicino e Bangkok rappresenta un ulteriore tassello nell’espansione internazionale di Ita Airways. Con questa mossa strategica la compagnia non solo facilita gli spostamenti tra Italia ed Estremo Oriente ma contribuisce anche al rafforzamento delle relazioni commerciali e turistiche tra due realtà geografiche distanti ma storicamente legate da intensi scambi culturali ed economici.