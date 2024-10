Allerta maltempo: la situazione e le previsioni di lunedì 21 ottobre

Le previsioni meteo di oggi lunedì 21 ottobre vedono forte maltempo all’estremo Sud: la situazione

L’Italia si appresta a vivere una fase di maltempo concentrata principalmente sull’estremo Sud del Paese, a seguito dell’allontanamento della perturbazione numero 8 di ottobre verso il Nord Africa. Mentre al Centro-Nord si registra un miglioramento delle condizioni atmosferiche, l’attenzione si sposta verso Calabria e Sicilia, dove sono attesi fenomeni intensi.

Nei prossimi giorni, la situazione meteorologica al Nord Italia e in alcune regioni centrali come Emilia Romagna e Piemonte sarà caratterizzata da cieli parzialmente nuvolosi ma senza precipitazioni significative. Questa tregua dal maltempo offrirà un breve respiro dopo le intense perturbazioni che hanno interessato il Paese nel corso del mese.

La Calabria meridionale e la Sicilia orientale saranno le zone più colpite dal persistere delle avverse condizioni meteorologiche. Qui sono previsti locali temporali e nubifragi che potrebbero causare criticità soprattutto nei settori ionici. La popolazione è invitata a prestare massima attenzione agli aggiornamenti meteo e alle eventuali indicazioni fornite dalle autorità locali.

Previsione delle temperature

Nonostante il maltempo in alcune aree del Paese, le temperature nei prossimi giorni si manterranno su valori medi o leggermente superiori alla norma stagionale. Si prevedono valori compresi tra i 20 e i 25 gradi in gran parte d’Italia, con punte più elevate al Centro-Sud che potrebbero toccare i 25 gradi.

L’evoluzione delle condizioni meteorologiche per la fine della settimana rimane incerta. Attualmente gli esperti non escludono la possibilità che una nuova perturbazione possa interessare il Centro-Nord tra venerdì e sabato, portando nuove piogge dopo un breve periodo di tregua.

Il lunedì vedrà ampie schiarite in diverse regioni del Nord Italia così come in Toscana, Umbria e Lazio. Al contrario, molte nuvole copriranno il resto d’Italia con piogge intermittenti ma intense previste tra la Calabria meridionale ed est della Sicilia; isolate precipitazioni saranno possibili anche nel resto del Sud ed in particolare nel basso Lazio.

Il martedì sarà caratterizzato da una variabilità climatica su gran parte dell’Italia con prevalenza di sole al Nord ed alta Toscana mentre aumenteranno le nubi altrove portando instabilità atmosferica: rovesci sparsi e temporali isolati interesseranno diverse regioni centrali ed alcuni settori meridionali compresa la Sicilia nelle prime ore della giornata.