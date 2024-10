Turismo: Philadelphia eletta ‘Most Walkable City To Visit’ in Usa per il 2° anno consecutivo. Un vantaggio per visitatori e residenti

Philadelphia si conferma al primo posto come città più accessibile a piedi negli Stati Uniti, secondo il concorso 2024 Usa Today 10Best Readers’ Choice Awards. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza della pedonabilità come criterio di scelta per i viaggiatori e dimostra come la città sia in grado di offrire un’esperienza unica ai suoi visitatori, grazie alla facilità con cui è possibile esplorarla a piedi.

La possibilità di spostarsi agevolmente a piedi non solo rende Philadelphia una destinazione turistica attraente ma rappresenta anche un vantaggio economico significativo per i residenti. Camminare tra i vari quartieri permette di scoprire la ricchezza culturale, artistica e storica della città, oltre a favorire un maggiore coinvolgimento nella vita comunitaria. La pedonabilità contribuisce quindi a creare una connessione più profonda tra le persone e lo spazio urbano che abitano o visitano.

Una giuria di esperti premia Philly

Il premio assegnato a Philadelphia è frutto della valutazione di una giuria composta da esperti del settore turistico, inclusi redattori di Usa Today e 10best.com. La selezione iniziale ha incluso venti città americane valutate sulla base della varietà delle loro offerte culturali, gastronomiche e ricettive, tutte facilmente accessibili grazie ad efficienti reti pedonali. Il pubblico ha poi avuto l’opportunità di votare la propria preferenza, confermando Philadelphia come la località più accessibile a piedi del paese.

Gregg Caren, presidente e CEO del Philadelphia Convention and Visitors Bureau, ha espresso grande soddisfazione per questo riconoscimento. Ha sottolineato come le strade facilmente percorribili a piedi non solo arricchiscano l’esperienza dei turisti ma facilitino anche gli spostamenti dei viaggiatori d’affari verso hotel, ristoranti ed attrazioni cittadine. Questa caratteristica rende Philly una meta ideale sia per chi cerca cultura ed intrattenimento sia per chi viaggia per motivazioni professionali.

Philadelphia si estende lungo 26 isolati dal fiume Delaware fino al fiume Schuylkill. La distanza tra Penn’s Landing sul Delaware e lo Schuylkill River Trail è inferiore ai quattro chilometri, consentendo così agli avventurieri urbani di attraversare la città da est ad ovest in meno di un’ora a piedi. Questa peculiarità invita tanto i nuovi visitatori quanto coloro che già conoscono Philly a esplorarne ogni angolo: dalla storia alla gastronomia locale fino alle gemme nascoste che solo camminando possono essere veramente apprezzate.