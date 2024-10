Marriott International fa il suo ingresso in Lussemburgo con due nuovi hotel

Marriott International fa il suo ingresso per la prima volta in Lussemburgo con l’apertura di due nuovi hotel

Marriott International, Inc. segna un momento storico nel settore dell’ospitalità con l’apertura di Moxy Luxembourg Airport e l’annuncio dell’imminente inaugurazione del Luxembourg Marriott Hotel Alfa. Questi due nuovi hotel rappresentano il debutto della catena alberghiera in Lussemburgo, promettendo di portare un’esperienza di soggiorno internazionale e distintiva sia per i viaggiatori d’affari che per quelli leisure.

Inaugurato il 3 settembre, Moxy Luxembourg Airport si distingue come uno degli edifici in legno più grandi d’Europa, situato all’interno dello Skypark Business Center dell’aeroporto di Lussemburgo. Con le sue 129 camere, l’hotel è progettato per attrarre una clientela giovane attraverso spazi comuni dinamici e un approccio audace tipico del brand Moxy. Il check-in viene celebrato con un cocktail o mocktail di benvenuto al Moxy Bar, che funge da cuore sociale dell’albergo dove viaggiatori e residenti locali possono interagire. Una terrazza esterna offre cibo e bevande insieme a un campo da pétanque per intrattenimento aggiuntivo.

Un impegno verso esperienze entusiasmanti

Previsto per aprire tra ottobre e dicembre 2024, il Luxembourg Marriott Hotel Alfa si trova in una posizione privilegiata di fronte alla stazione ferroviaria principale della città. Questa ubicazione strategica permetterà agli ospiti di esplorare facilmente la ricca storia culturale del Lussemburgo e le sue attrazioni moderne. Rendendo omaggio all’eredità storica dell’edificio risalente agli anni ’30, l’interno presenta elementi art déco che arricchiscono la Greatroom Lobby, l’M Club e le 153 camere e suite. La Brasserie Alfa diventerà una destinazione culinaria chiave della città grazie ai dipinti originali dell’artista Julien Lefèvre ed offrirà piatti classici francesi accompagnati da cocktail contemporanei.

Alexandra Goguet, Vice President of Development for France and Benelux presso Marriott International, ha espresso entusiasmo riguardo all’ingresso nel mercato lussemburghese: “Siamo lieti di offrire ai nostri soci Marriott Bonvoy ed ai viaggiatori esperienze entusiasmanti in questo nuovo mercato”. Il Lussemburgo offre una combinazione affascinante tra fascino storico e modernità raffinata che lo rende la destinazione ideale per i due nuovi hotel.

Il Lussemburgo si distingue come uno dei Paesi più piccoli ma più affascinanti d’Europa grazie al suo mix eccezionale tra patrimonio culturale ricco ed attrazioni naturalistiche mozzafiato. Dalle fortificazioni medievali della capitale alle colline verdi del nord fino ai vigneti lungo il fiume Mosella, offre varietà paesaggistica ed esperienze culinarie diverse che attirano visitatori da tutto il mondo.

Con questi due nuovi hotel, Marriott International non solo amplia la sua presenza globale ma anche arricchisce l’offerta turistica del Granducato con standard internazionali d’eccellenza nell’accoglienza.