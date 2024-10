Maltempo estremo sull’Italia: nel weekend peggiora, le previsioni

Maltempo estremo sull’Italia: nel weekend peggiora, cosa dicono le previsioni. Allerta arancione e scuole chiuse

L’Italia si trova attualmente sotto l’assedio di un maltempo estremo che sta portando piogge, temporali e nubifragi in diverse regioni. La situazione meteorologica è aggravata da una perturbazione atlantica molto intensa, la quale è bloccata nel suo movimento verso est da un potente anticiclone posizionato sui Balcani.

In risposta all’intensificarsi delle condizioni meteorologiche avverse, alcune regioni hanno già diramato l’allerta arancione. Questa misura precauzionale ha portato alla chiusura delle scuole in aree particolarmente a rischio, al fine di garantire la sicurezza di studenti e personale. I meteorologi stanno monitorando attentamente l’evolversi della situazione, evidenziando come il blocco anticiclonico balcanico stia influenzando negativamente il normale corso degli eventi atmosferici.

Antonio Sanò, noto meteorologo del sito iLMeteo.it, ha confermato ad Adnkronos che la presenza dell’anticiclone balcanico sta forzando la perturbazione a spostarsi verso sud, immergendosi nel Mediterraneo fino a raggiungere il Nord Africa. Questo movimento anormale del sistema ciclonico lo porterà ad assorbire una grande quantità di calore latente dalle acque calde del Mar Tirreno, approfondendosi violentemente. Non si esclude quindi la possibilità che durante il weekend possa formarsi un ciclone simil-tropicale con caratteristiche simili a quelle di un Medicane (uragano mediterraneo).

Un weekend all’insegna del maltempo

Il Mar Tirreno e lo Ionio registrano temperature superiori alla norma per questo periodo dell’anno, fattore che contribuisce significativamente all’intensificarsi delle perturbazioni. Dopo un’estate segnata dal riscaldamento globale (ad eccezione del mese di giugno), anche la troposfera presenta valori termici circa 2°C oltre la media stagionale. Queste condizioni atmosferiche alimentano le perturbazioni con ingenti quantità di vapore acqueo, aumentando così il rischio di eventi meteo estremi fino al 22 ottobre.

Le ultime ore hanno visto nubifragi colpire principalmente il Nord-Ovest dell’Italia; Liguria, Toscana, Lazio e Campania sono state le regioni più affette grazie anche al calore latente proveniente dal mare. Il movimento lento della perturbazione porta ad un ulteriore peggioramento su tutto il versante tirrenico includendo Roma fino alla Campania con prime piogge anche in Sicilia.

Il fine settimana vedrà ulteriormente peggiorare le condizioni meteo su gran parte della penisola italiana con piogge intense e nubifragi diffusi per tutti. In particolare tra Basso Tirreno ed Ionio si prevedono accumuli pluviometrici eccezionalmente elevati fino a 400-500 litri per metro quadrato – quasi metà della precipitazione annuale concentrata in pochi giorni.

Sabato sarà caratterizzato da maltempo diffuso soprattutto nelle regione del Nord-Est ed in tutto il Sud Italia mentre domenica nonostante alcuni miglioramenti al Centro-Nord ci saranno ancora situazioni critiche intorno alla Sicilia con potenziali alluvioni anche in Calabria Basilicata e Puglia.

La popolazione è invitata a mantenere alta l’attenzione seguendo gli aggiornamenti meteo della Protezione Civile Nazionale per tutta la durata dell’emergenza.