Umbria: tra natura, benessere e creatività a Bettona torna ‘Weekend Armonia’, un evento all’insegna dell’arte e del benessere

Il pittoresco borgo di Bettona, noto come il “balcone etrusco su Assisi”, si appresta a ospitare la nuova edizione del ‘Weekend Armonia‘. Questo evento, giunto alla sua ottava edizione, promette di offrire ai suoi visitatori un’esperienza indimenticabile che fonde arte, benessere e creatività in uno degli scenari più suggestivi dell’Umbria. Il 19 e 20 ottobre, gli amanti della natura, dell’arte e della crescita personale hanno l’opportunità di immergersi in un programma ricco di attività pensate per stimolare corpo, mente e spirito.

Il cuore pulsante dell’evento sarà rappresentato dalla presenza di 21 artigiani locali che esporranno le loro opere uniche. Tra tradizione e innovazione, i visitatori potranno ammirare il meglio dell’artigianato umbro. Accanto a loro, 15 operatori del settore olistico saranno pronti ad offrire momenti di riflessione profonda attraverso trattamenti mirati al miglioramento del benessere psicofisico. Un vero viaggio alla scoperta delle pratiche più efficaci per nutrire corpo e anima.

Esperienze e gastronomia

L’agenda del ‘Weekend Armonia‘ prevede sei conferenze tematiche incentrate sul benessere personale, sulla crescita interiore e sull’importanza dell’artigianato come espressione della creatività umana. In parallelo si terranno sei laboratori esperienziali che inviteranno i partecipanti a cimentarsi in attività pratiche quali meditazione guidata e sessioni creative. Queste esperienze sono state concepite per favorire l’esplorazione delle proprie potenzialità in un contesto stimolante ed energizzante.

Durante il weekend non mancherà l’occasione di gustare piatti vegetariani preparati con ingredienti locali selezionati per celebrare le eccellenze culinarie umbre. Una scelta consapevole volta a promuovere uno stile alimentare salutare senza rinunciare al gusto autentico dei prodotti tipici della regione.

L’atmosfera festosa sarà ulteriormente arricchita dalla performance della Marching Band che sabato pomeriggio porterà musica ed energia nelle strade del borgo con una vivace esibizione musicale. Per i più piccoli sono previsti laboratori ludici ed educativi finalizzati ad avvicinarli al mondo dell’arte e del benessere attraverso giochi interattivi pensati appositamente per loro.

Il ‘Weekend Armonia‘, con la sua variegata offerta culturale ed esperienziale, rappresenta una preziosa occasione per tutti coloro che desiderano trascorrere momenti significativi all’insegna della connessione con sé stessi, gli altri e la naturaleza circostante. Un appuntamento imperdibile nel cuore dell’Umbria dove arte, spiritualità e naturalezza si incontrano creando un ambiente ideale per l’esplorazione personale.