Lisbona in famiglia: 5 attività da non perdere

Lisbona, con il suo clima mite e accogliente durante tutto l’anno, si rivela la meta ideale per una vacanza in famiglia. La capitale portoghese è pronta ad accogliere i più piccoli con un’ampia varietà di attività pensate appositamente per loro.

Un’iniziativa particolarmente apprezzata dalle famiglie che visitano Lisbona è “Little Lisbon – Lisbon for Kids“. Questo progetto offre tour guidati pensati per bambini dai 6 ai 12 anni, con l’obiettivo di far scoprire loro la storia e la cultura della città attraverso giochi e laboratori didattici. I tour, disponibili in diverse lingue tra cui inglese, spagnolo, tedesco e francese, possono durare dalle quattro alle otto ore. È un modo eccellente per imparare divertendosi e vivere insieme esperienze indimenticabili.

Piccoli esploratori crescono

Per le giovani menti curiose ed avventurose, il Castelo de Palmela rappresenta una tappa obbligatoria. Situato tra i fiumi Tago e Sado, questo castello è testimone della ricca storia portoghese. Grazie alla sua posizione elevata offre una vista mozzafiato sulle montagne di Arrábida e sull’estuario del Sado. Per rendere la visita ancora più interessante per i bambini è possibile utilizzare la Traveller’s Guide che propone indovinelli e spazi dedicati al disegno.

Il Pavilhão do Conhecimento si pone come uno dei luoghi più stimolanti per i giovani visitatori grazie alle sue mostre interattive che permettono di esplorare il mondo della scienza in modo pratico ed entusiasmante. Tra le varie attrazioni spicca “Tcharan! Circus of Science Experience”, un’area tematica che combina l’atmosfera circense con quella di un parco divertimenti scientifico. Inoltre, vengono organizzati workshop ed eventi speciali adatti a tutte le età.

Nei giorni di pioggia o semplicemente come alternativa agli itinerari all’aperto, i musei gestiti dalla Commissione Culturale della Marina Portoghese offrono opportunità educative senza pari. L’Acquario Vasco da Gama insieme al Planetario costituiscono due poli d’attrazione imperdibili dove imparare sulla natura marina e lo spazio esterno rispettivamente. Il planetario in particolare offre proiezioni dettagliate del cielo notturno arricchendo l’esperienza educativa dei piccoli astronomi in erba.

Il Museu da Marioneta si trova nel suggestivo convento delle Bernarde ed ospita una vastissima collezione di marionette tradizionali portoghesi oltre a maschere africane e asiatiche provenienti dalla collezione privata di Francisco Capelo. Il museo non solo racconta la storia del teatro delle marionette ma invita anche i giovani visitatori a partecipare attivamente attraverso laboratori creativi come le Manhãs Criativas o il gioco Enigmas no Museu durante le vacanze scolastiche.

Queste cinque attività rappresentano solo alcune delle numerose opportunità offerte da Lisbona alle famiglie desiderose di esplorarla insieme ai propri figli: ogni angolo della città nasconde infatti sorprese capaci di rendere ogni visita un’avventura indimenticabile.