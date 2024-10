Roma: l’Hilton Rome Eur La Lama presenta Lamarte, progetto dedicato all’arte, un incontro tra arte contemporanea e design avveniristico

Il cuore pulsante della capitale italiana si arricchisce di un nuovo e significativo punto di riferimento nel panorama artistico e culturale. L’Hilton Rome Eur La Lama, noto per il suo design futuristico e la sua architettura avveniristica, celebra il primo anniversario dalla sua inaugurazione lanciando “LamArte“, un progetto esclusivo interamente dedicato all’arte. Questa iniziativa vede la curatela di Valentina Ciarallo e si propone come una piattaforma dinamica per l’esplorazione delle sinergie tra arte contemporanea e design.

Il debutto di LamArte è segnato dall’esposizione dell’artista romana Guendalina Salini, che presenta “Fragments and Arabesque“, una mostra concepita specificatamente per gli spazi dell’Hilton Rome Eur La Lama. Dal 17 ottobre al 1° dicembre, le opere di Salini abitano le aree comuni del piano terra dell’hotel, creando un dialogo visivo ed emotivo con l’architettura del luogo. L’intento è quello di offrire ai visitatori un’esperienza immersiva dove arte e spazio si fondono in un’unica narrazione estetica.

Arabesque: Un dialogo visuale nella hall

La hall dell’hotel, con il suo impressionante vuoto centrale alto 60 metri, diventa lo scenario ideale per “Arabesque”, un intervento installativo site-specific che vede protagonisti grandi fogli di cartone intagliati a mano. Questi fogli sono imbevuti di pigmento blu notte e dispiegati dall’alto in modo da sovrapporsi delicatamente sulle pareti lucide di marmo dell’atrio. I motivi incisi sui fogli evocano alberi, foglie e ramage in uno stile che richiama gli arabeschi orientali, creando così un ponte immaginifico tra l’interno contemporaneo dell’hotel e la natura esterna visibile attraverso le ampie vetrate.

Nello spazio più raccolto della Library dell’hotel trova posto “Fragments”, dove l’artista trasforma il cartone in frammenti evocativi di antichi vasi greco-romani. Queste sagome leggere sono lavorate con tecniche che rimandano alle decorazioni bicrome tipiche della ceramica attica antica. Attraverso questo lavoro Salini invita i visitatori a riflettere sulla continuità delle pratiche artistiche nel tempo; i frammenti diventano metafora del dialogo incessante tra passato e presente.

L’iniziativa LamArte rappresenta non solo una celebrazione del legame indissolubile tra arte contemporanea ed espressione architettonica ma anche una testimonianza della volontà dell’Hilton Rome Eur La Lama di fungere da catalizzatore culturale all’interno della città eterna. Attraverso esposizioni come quella curata da Valentina Ciarallo con le opere site-specific create da Guendalina Salini, l’hotel si conferma come uno spazio aperto alla sperimentazione artistica ed alla valorizzazione dei talenti emergenti nel panorama artistico internazionale.