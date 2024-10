La compagnia aerea Finnair aumenta i voli verso gli Stati Uniti e l’Asia per la prossima estate, un’espansione importante verso il Nord America

La compagnia aerea finlandese Finnair ha annunciato un significativo incremento dei voli verso le destinazioni più richieste negli Stati Uniti e in Asia per la stagione estiva del 2025. Questa mossa strategica mira a soddisfare la crescente domanda di viaggi internazionali, offrendo ai passeggeri maggiori opzioni di collegamento e una maggiore flessibilità.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, Finnair intensificherà la sua presenza aggiungendo voli verso città chiave come Chicago, Dallas, Seattle e Los Angeles. In particolare, Chicago beneficerà di un servizio giornaliero che garantirà ai viaggiatori una connessione quotidiana tra la Finlandia e il cuore degli Stati Uniti. Dallas vedrà un notevole aumento con 11 voli a settimana, cinque in più rispetto all’estate precedente, mentre sia Seattle che Los Angeles godranno di due frequenze settimanali aggiuntive.

Christine Rovelli, Chief Revenue Officer di Finnair, ha sottolineato l’importanza dell’espansione: “L’aumento della nostra capacità verso gli Stati Uniti offre ai passeggeri un’eccellente connettività verso il Nord America e oltre.” Ha inoltre evidenziato le sinergie con i partner American Airlines e Alaska Airlines per facilitare ulteriormente l’accesso a numerose destinazioni nel Nord e nel Sud America nonché lungo la West Coast americana.

Rafforzamento dei collegamenti con l’Asia

Oltre all’ampliamento della rete statunitense, Finnair punta anche ad accrescere i suoi servizi verso l’Asia. La compagnia opererà voli giornalieri per Osaka in Giappone durante l’estate del 2025. Questa città ospiterà l’Esposizione Universale del 2025 ed è previsto quindi un incremento significativo dei visitatori internazionali. Anche Nagoya vedrà aumentare i propri collegamenti con Helsinki grazie all’introduzione di un volo settimanale aggiuntivo che porterà il totale a quattro volte alla settimana.

Queste rotte non solo facilitano il viaggio tra Finlandia e Giappone ma offrono anche comode connessioni per esplorare altre mete affascinanti nella regione asiatica. Ad esempio, da Osaka è semplice raggiungere Kyoto – famosa per i suoi templi storici e giardini pittoreschi – tramite un breve tragitto in treno.

Finnair ha anche annunciato piani per rafforzare ulteriormente i legami con la Cina attraverso l’aggiunta di una frequenza settimanale nei suoi servizi per Shanghai. Durante la stagione estiva del 2025 saranno quindi disponibili quattro volte alla settimana verso questa metropoli dinamica ed economica dell’Asia orientale.

Queste espansioniriflettonol’impegno continuativo di Finnair nel migliorare le sue offerte internazionalirispondendoalleesigenze deiviaggiatoriglobalizzatid’oggi.Con questi nuovi sviluppi nella sua programmazione estiva del 2025,Finnairsiposizionacomeuno degli attori chiave nell’aviazionecivile europeaedinternazionale.