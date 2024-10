Non solo Halloween, perché il Cimitero Centrale di Vienna merita una visita in questo periodo

Non solo Halloween, ecco perché il Cimitero Centrale di Vienna merita una visita in questo periodo. Quest’anno si celebra un evento unico

Dalla sua inaugurazione nel 1874, il Cimitero Centrale di Vienna si è distinto non solo come luogo di riposo eterno ma anche come un sito di inestimabile valore storico e culturale. Estendendosi per 2,5 km² e ospitando oltre tre milioni di persone sepolte, ha acquisito una rilevanza che va ben oltre la sua funzione primaria. Tra le sue circa 330.000 tombe, meritano una menzione speciale quelle d’onore dedicate a personalità illustri quali Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Franz Schubert e Johann Strauss, insieme all’architetto Adolf Loos e all’attrice Hedy Lamarr.

Per commemorare il suo 150° anniversario, l’Ente del Turismo di Vienna ha presentato un cortometraggio intitolato “Vienna: The last place you want to be”. La narrazione segue le vicende di una mosca che esplora la città nell’unico giorno della sua vita, offrendo uno sguardo pieno di leggerezza ed umorismo sulla ricchezza culturale e gastronomica viennese. Realizzato in collaborazione con lo studio BlinkInk di Londra, questo cortometraggio propone una prospettiva originale ed affascinante sulla capitale austriaca.

Un messaggio dall’anima viennese

Norbert Kettner, direttore dell’Ente del Turismo di Vienna, evidenzia come l’anima della città sia caratterizzata da una certa morbosità che viene brillantemente utilizzata nel cortometraggio per mettere in risalto la vitalità viennese. “L’anima viennese è indubbiamente nata con una dose di morbosità”, dichiara Kettner. Questa peculiarità diventa un efficace veicolo narrativo per mostrare quanto Vienna abbia da offrire sotto il profilo della vita culturale ed esperienze gastronomiche.

Il filmato è diffuso attraverso i social media e piattaforme online in diversi paesi inclusi Germania, Gran Bretagna, Italia, Francia Spagna Svizzera Stati Uniti e Canada. Negli Stati Uniti sarà disponibile su Disney+, mentre i canadesi potranno visionarlo su Netflix. L’intento è quello di raggiungere un pubblico vasto ed internazionale per promuovere non solo il cimitero ma anche la città stessa come destinazione turistica d’eccellenza.

La celebrazione dell’anniversario includerà eventi speciali ed esclusivi fino alla fine del mese d’ottobre: conferenze sul tema della morte nella cultura viennese; spettacoli cabaret che riflettono sull’esistenza umana; fino ad arrivare ad una festa tematica dedicata ad Halloween aperta sia agli adulti che ai bambini.

Oltre alla sua funzione primaria come luogo sepoltura Il Cimitero Centrale offre molteplici attività culturalmente arricchenti: ospita infatti il Muse delle Pompe funebri dove si possono scoprire tradizioni sepolcral viennes attravers bare decorate ritual storici sepoltura L’umorismo nero tipico dei viennes viene qui esplorato con tonalit umoristiche.

Ma non finisce qui: i visitatori possono godere lunghe passeggiate nei suoi sentieri o partecipare alle “Silent Run” per chi desidera un approccio più dinamico Alla scoperta fauna flora locale sono dedicati tour naturalistici mentre le visite notturne offrono uno sguardo sui ritual sepoltura event storici legati alla nascita medicina legale