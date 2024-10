Lagotto & Truffle Week, dal 22 al 27 ottobre la settimana dedicata alla passione per i tartufi Un Evento Imperdibile

Dal 22 al 27 ottobre 2024, l’Appennino Tosco Romagnolo diventerà il cuore pulsante di un evento unico nel suo genere: la Lagotto & Truffle Week. Dopo il grande successo dell’edizione precedente, che ha visto la partecipazione di appassionati provenienti da tutta Europa, quest’anno si preannuncia ancora più ricco e coinvolgente. Immersi in una cornice naturale mozzafiato, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare il mondo del tartufo insieme ai loro fedeli lagotti, cani esperti nella ricerca di questo prezioso tubero.

L’obiettivo della Truffle Week è duplice: da un lato far conoscere e apprezzare il tartufo, dall’altro celebrare il legame speciale che si crea tra questi cani e i loro padroni durante la ricerca. Attraverso una serie di attività pensate sia per gli umani che per i loro amici a quattro zampe, gli organizzatori desiderano trasmettere la passione e l’amore che nutrono per questa tradizione secolare. Non solo divertimento ed educazione cinofila ma anche un gesto concreto di solidarietà verso quei lagotti meno fortunati attraverso il sostegno al rescue “Un Tesoro di Lagotto”.

Un programma rcco di attività

Per ospitare questo evento straordinario è stato scelto Il Vecchio Convento a Portico di Romagna (FC), una location suggestiva situata nel cuore dell’Appennino Tosco Emiliano a oltre 600 metri d’altezza. Questa antica struttura conventuale ristrutturata offre camere e appartamenti riservati ai partecipanti che decideranno di immergersi completamente nell’esperienza della Truffle Week. Per coloro che preferiscono altre soluzioni abitative, gli organizzatori si sono impegnati a trovare le sistemazioni più comode nelle strutture limitrofe.

La settimana sarà scandita da numerose attività tutte incentrate sulla scoperta del tartufo e sull’apprendimento delle tecniche migliori per cercarlo insieme ai lagotti. Dimostrazioni pratiche in bosco, workshop teorici tenuti da esperti del settore e momenti conviviali permetteranno ai partecipanti non solo di imparare ma anche di condividere esperienze ed emozioni con altri appassionati. La presenza dei lagotti renderà ogni momento ancora più speciale, dimostrando come il legame tra uomo e cane possa arricchire questa antica pratica.

La Lagotto & Truffle Week rappresenta un’occasione imperdibile per tutti coloro che sono affascinati dal mondo dei tartufi e amano vivere esperienze autentiche all’insegna della natura e dell’avventura con i propri compagni a quattro zampe. Un evento dove passione, tradizione ed educazione cinofila si fondono perfettamente in una settimana indimenticabile.