Lapponia in primavera: questo è il periodo ideale per visitarla

La Finlandia è un paese dalla forma allungata che permette alle stagioni e in particolare alla primavera di vivere momenti alterni in una zona circoscritta. Basti pensare che contemporaneamente possono esserci alberi in fiore nella Lapponia meridionale ma neve nelle zone più a nord, uno scenario incredibile.

La zona di confine per entrare in Lapponia

Tra la Svezia e la Finlandia, ci sono due paesi che segnano l’ingresso in questa regione: Haparanda-Tornio. Il periodo ideale per andare in Lapponia è la fine dell’inverno e l’inizio della primavera quando le giornate diventano più lunghe e le temperature meno fredde.

Non occorre recarsi eccessivamente a nord per scoprire questo paese, la Lapponia,inizia dal Golfo di Botnia, la parte nord del Mar Baltico, dove si può percorrerlo quando il ghiaccio è spesso almeno un metro e salire sopra. Come anticipato la zona di confine Haparanda da parte della Svezia e Tornio della Finlandia. Sono due Paesi sono separati dal fiume Tornio con le caratteristiche case di legno rosse, saune, renne e Husky.

Attività da fare in Lapponia