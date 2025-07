Si trova a 1.053 metri di altezza e nasconde un segreto tutto da scoprire: il borgo da non farsi sfuggire questa estate – viagginews.com

Questo borgo merita una possibilità. Trovandosi molto in alto, rappresenta anche la meta perfetta per chi vuole fuggire dal caldo. Sarà amore a prima vista.

Trascorrere le vacanze al mare può essere molto piacevole. I bambini adorano fare il bagno e gli adulti traggono molto giovamento dall’ambiente rilassante. A causa del caldo implacabile, tuttavia, sempre più persone stanno prendendo in considerazione altre possibilità. L’Italia è caratterizzata da una moltitudine di posti incantevoli, dove è possibile trascorrere momenti indimenticabili.

Non sono solo belli per i loro paesaggi, ma anche molto freschi. Questo permette di prendersi una pausa dall’afa e di esplorare nuovi luoghi. C’è un borgo che, da questo punto di vista, rappresenta la meta perfetta. Si trova a 1.053 metri di altezza e nasconde un segreto davvero sorprendente.

È uno dei borghi più belli d’Italia: fresco, rigenerante e con un curioso segreto

I paesi esteri hanno molto da offrire, ma non bisogna necessariamente recarsi fuori dall’Italia per vivere una vacanza di tutto rispetto. Al contrario, la penisola offre tante soluzioni meravigliose, con un impatto paesaggistico e culturale notevole. C’è un borgo che andrebbe visitato almeno una volta nella vita. In questo periodo dell’anno, poi, può aiutare a prendersi una pausa dal caldo incombente.

Si sta parlando di Cervara di Roma, situato a pochi chilometri da Subiaco, sui monti Simbruini, nel Lazio. Essendo situato a 1.053 metri sopra il livello del mare, offre una vista incredibile. Basta raggiungere il punto più alto e guardarsi intorno per trovarsi di fronte a un panorama unico nel suo genere. Inoltre, è un punto di riferimento per tutti gli amanti dell’arte.

Anche se il territorio non è particolarmente ampio, ci sono tante cose da vedere. Il centro storico, per esempio, è caratterizzato da un’architettura medievale iconica. Inoltre, il borgo ospita la chiesa di Maria Santissima della Visitazione, costruita con pietre locali. Uno dei ‘segreti’ del borgo, tuttavia, risiede nelle sue scalinate. Avventurandosi sul versante della montagna, infatti, è possibile assistere a una sfilata di sculture e murales creati da artisti italiani e internazionali.

Tutto questo è in grado di trasformare Cervara di Roma in un museo a cielo aperto. Gli amanti del trekking potranno organizzare delle escursioni lungo uno dei numerosi sentieri, mentre gli altri avranno modo di ammirare l’arte che si nasconde in ogni angolo. Prima di partire, si consiglia di informarsi su eventuali eventi presenti. Durante il periodo estivo, per esempio, si tiene il tanto acclamato ‘Festival degli Artisti’.