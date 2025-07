Meteo prossima settimana, caldo africano addio: in arrivo crollo termico – viagginews.com

La svolta climatica non si presenterà come ampiamente preventivato con break temporaleschi estremi e potenzialmente dannosi, ma la prossima settimana rappresenterà comunque uno stacco dal caldo africano di questi giorni.

L’inizio della prossima settimana sarà contrassegnato dall’arrivo in forze della perturbazione che già in queste ore si è presentata sul Nord Italia. Il calo della pressione atmosferica ha consentito alle correnti fredde in arrivo dal Nord di penetrare i nostri confini e portare ad uno scontro tra masse di aria calda stanziali e fredde in arrivo.

La conseguenza è che nelle prossime ore molte delle regioni del Nord Italia saranno bagnate dalle piogge ed è anche possibile che in alcune zone occasionalmente vi possano essere dei nubifragi e delle grandinate. Tale andamento troverà la sua massima espressione tra lunedì e martedì, con le piogge che da Nord-Est si espanderanno prima su tutto il settentrione e successivamente anche sul Centro Italia.

Questo stravolgimento climatico porterà ad una abbattimento delle temperature che saranno per un paio di giorni anche 8° inferiori rispetto a quelle patite nei giorni scorsi. Di questo abbassamento delle temperature beneficerà anche il Sud Italia, dove l’escursione termica sarà inferiore ma comunque piacevole.

Quanto durerà la fase “fresca”? Le notizie non sono troppo incoraggianti

Diremo addio al caldo intenso di questi giorni? Per un po’ di tempo sì, mercoledì 9 luglio l’instabilità comincerà a ritrarsi e ad uscire dai confini italiani senza riuscire a coinvolgere per intero la nostra Penisola. Questo chiaramente porterà ad un nuovo innalzamento delle temperature – specie quelle massime – ma prima che si torni ai livelli toccati nei giorni scorsi passerà ancora qualche giorno.

Almeno fino a venerdì 11 luglio le massime al Nord Italia saranno generalmente al di sotto dei 30°, mentre sul resto dell’Italia le massime si aggireranno intorno alla soglia dei 30°, superandola in alcuni casi di uno o due gradi al massimo. Farà comunque caldo – ma siamo d’altronde sempre in estate – ma gli eccessi e le temperature anomale per il momento sembra che la prossima settimana non si paleseranno.

Attualmente è complesso fare delle previsioni certe, ma è comunque probabile che il forte caldo possa ripresentarsi comunque entro il prossimo fine settimana o al massimo all’inizio di quella successiva. Le mappe suggeriscono che il mese di luglio continuerà all’insegna delle fiammate e dei break, esattamente come è iniziato.