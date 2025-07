La piscina naturale più suggestiva al mondo si trova in Italia: un luogo magico che pochi conoscono

Sembra uscita da una cartolina ben ritoccata, ma la verità è che è tutto reale: la piscina tutta italiana che merita di essere visitata.

In Italia esiste una piscina naturale così spettacolare che molti la considerano la più suggestiva del mondo. Non è una di quelle location da copertina patinata né un resort di lusso, ma un angolo di natura autentica, scavato nella roccia, dove il più bel regalo è l’acqua che oltre d essere incredibilmente limpida, ha sfumature che spaziano dal verde più intenso al turchese limpido, in base alla luce del giorno.

Questo posto, ancora poco conosciuto, è nascosto in una valle stretta, lontano dalle rotte del turismo di massa. Qui l’estate si trasforma in sollievo puro in cui la vegetazione è fitta, offre ombra e riparo, mentre il fiume scorre gelido anche nei periodi più caldi. Ci si arriva seguendo un sentiero fitto e incontaminato, fino a raggiungere una specie di paradiso naturale dove chiudere gli occhi e lasciarsi cullare dal rumore dell’acqua.

Negli ultimi anni sta diventando più popolare grazie ai social, ma molti non conoscono i dettagli su come funziona davvero, né le regole da rispettare per godersi l’esperienza senza brutte sorprese. Noi ci siamo stati e possiamo raccontarvi tutto, dalla A alla Z.

La piscina naturale più suggestiva d’Italia

Questa meraviglia si chiama Mole di Narni, in provincia di Terni (Umbria), e vederla dal vivo vale il viaggio. L’acqua è fredda, trasparente e invita a un bagno rigenerante, specie nelle giornate torride.

Però bisogna essere organizzati: l’ingresso non è più gratuito come un tempo e costa dai 5 agli 8€, con prenotazione online consigliata. Il parcheggio, a pagamento, costa circa 5€ e non è enorme, quindi conviene arrivare presto.

Il posto non è grandissimo e i gestori hanno fissato dei turni di ingresso per non creare il caos. Non aspettatevi un servizio da stabilimento: c’è un chiosco per bere o mangiare qualcosa, qualche sdraio per riposarsi, ma niente bagnino. La sicurezza viene garantita solo con controlli periodici sul rilascio d’acqua della diga, che può far salire il livello del fiume all’improvviso.

Anche entrare e uscire dall’acqua richiede un po’ di attenzione: i sassi sono scivolosi e la corrente in alcuni tratti è forte. Non è il massimo per chi ha poca dimestichezza con un ambiente naturale così ‘vero’.

Nonostante questo, resta un luogo pazzesco, un colpo d’occhio che merita almeno una volta nella vita. Se potete, scegliete un giorno infrasettimanale: vi godrete meglio la magia, con meno folla e più tranquillità.