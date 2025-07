Con un solo avocado ci ho fatto un’insalata squisita: così buona, che l’ha mangiata anche mio marito

Un solo avocado e pochi altri ingredienti per preparare una squisita insalata: perfetta da portare in spiaggia o anche in ufficio.

Quando il caldo si fa sentire, non c’è nulla di meglio che mangiare qualcosa di fresco e che al tempo stesso sia facile e veloce da preparare. Le insalate, di vario genere, sono proprio tra le preparazioni che rispecchiano questi requisiti, oltre ad essere anche sane da mangiare. Ovviamente, esistono tantissime varianti, che rispecchiano i gusti di ognuno.

Sono tantissime le varianti che permettono di preparare fresche e saporite insalate. A partire da quella classica con tonno, pomodorini, oppure le classiche insalate di riso o di pasta, fino ad arrivare a ricette più particolari con ingredienti meno usuali. E cosa c’è di meglio che osare con sapori e profumi? D’altronde, il più delle volte, sono proprio abbinamenti insoliti a creare piatti unici.

Insalata con avocado, la ricetta freschissima perfetta per l’estate

La versione che vogliamo mostrare oggi, prevede l’utilizzo dell’avocado, ma non nel modo in cui lo conosciamo tutti, bensì usandolo, andremo a preparare una freschissima insalata perfetta sia da portare in spiaggia, che a lavoro. Vediamo quindi quali sono gli ingredienti che serviranno e il procedimento per gustare questa freschissima insalata di avocado.

Ingredienti per 4 persone:

Per l’insalata

80 g di rucola

1 avocado maturo

200 g di pomodorini datterini

20 g di semi di zucca

50 g di olive taggiasche

Per la citronette

Succo di 1 limome

2 peperoncini freschi

40 g di olio extravergine d’oliva

Sale

Pepe

Procedimento:

Iniziare mettendo a scolare le olive taggiasche dall’olio di conservazione Prendere poi i peperoncini freschi, togliete il picciolo e aprirli per eliminare i semini interni Affettarli finemente Premere il succo di 1 limone, poi filtrarlo e metterlo all’interno di una ciotola Unire un pizzico di sale, pepe, peperoncino e olio ed emulsionare con i rebbi di una forchetta e una volta pronta metterla in una ciotola Lavare e asciugare bene sia i pomodorini datterini che la rucola, quindi dividere i datterini a metà per il senso della lunghezza Prendere l’avocado, eliminare la buccia e prelevare la polpa, quindi ridurla a dadini A questo punto, nella ciotola in cui si è messo citronette aggiungere le olive taggiasche e l’avocado e iniziare a mescolare Unire anche i pomodorini, la rucola e rimestare ancora Infine, mettere anche i semi di zucca.

Ed ecco che l’insalata di avocado è pronta per essere servita e gustata. Perfetta da gustare appena pronta, ma ideale anche da portare in ufficio o in spiaggia.