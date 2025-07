Vacanze: i cibi da evitare assolutamente per non rischiare intossicazioni

Sei in partenza? Soprattutto se trascorrerai le vacanze all’estero, evita con cura certi alimenti o l’intossicazione è quasi certa. Vediamo da quali cibi sarebbe meglio stare alla larga.

La maggior parte di noi si appresta a partire. Non è più come un tempo quando tutti facevamo le vacanze nelle settimane centrali di Agosto: oggi, complice il carovita, molti preferiscono anticipare a inizio luglio in modo da risparmiare qualche soldo e trovare anche le spiagge meno affollate.

Tanti anche quest’anno hanno scelto l’estero. In alcuni casi perché due settimane all’estero costano meno che due settimane in Italia specialmente se ci si dirige verso l’Oriente; in altri casi, invece, per la voglia e la curiosità di scoprire luoghi mai visti prima e tradizioni che parecchio diverse dalle nostre.

E della tradizione di un posto fa parte, ovviamente, anche la sua cucina. Ma attenzione: presi dall’entusiasmo delle novità potremmo lasciarci andare un po’ troppo e mettere nel piatto cibi non proprio sicurissimi con il rischio, poi, di trascorrere il resto delle vacanze in bagno o, peggio, in ospedale. Nel prossimo paragrafo vediamo da quali alimenti sarebbe opportuno stare alla larga.

Vacanze all’estero? Ecco gli alimenti da evitare

La valigia è fatta, il volo è prenotato, l’albergo pure: non ci resta che partire e goderci questa magnifica vacanza magari in un luogo completamente diverso dall’Italia. Che si tratti di Malesia o India oppure dei Caraibi o del Messico, quando sei all’estero in posti che non conosci faresti bene a stare alla larga da alcuni cibi o rischi un’intossicazione.