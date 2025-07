Sicilia e Sardegna sempre più gettonate ma anche più care: ma c’è una soluzione per risparmiare – viagginews.com

Un viaggio in Sicilia o Sardegna quest’estate? Idea eccezionale per chi ama il mare, ma anche per chi vuole esplorare terre ricche di storia e di paesaggi mozzafiato, che però potrebbe costarvi sempre di più: per quale motivo aumentano i prezzi e come fare a risparmiare.

Estate fa rima con mare e spiaggia. La possibilità di passare una vacanza estiva in una località in cui la natura prende il sopravvento ed in cui i ritmi della nostra vita possano rilassarsi fino quasi a fermarsi è un lusso che molti non possono concedersi. In Italia da questo punto di vista siamo molto fortunati, poiché quasi ogni regione ha il suo sbocco a mare e anche dove questo non c’è il primo spot utile non è troppo distante.

In questo periodo dell’anno sono molto gettonate tante località turistiche, alcune come Riccione, Tropea o Gallipoli per la movida, altri perché sono rimaste incontaminate e rappresentano il luogo ideale per chi desidera semplicemente godere di uno stacco dalla quotidianità e dal caos della routine.

Di questa tipologia di località sono piene la Sardegna e la Sicilia, due regioni che sono anche ricche di storia e tradizione, che offrono anche città e opere d’arte da andare ad ammirare e che proprio per questi motivi rappresentano le mete ideali per i viaggiatori che sono alla ricerca di un viaggio tipicamente estivo ma che vogliono anche la possibilità di avere un’esperienza di viaggio a tutto tondo.

Va da sé che per la legge di mercato, la maggiore richiesta conduca ad un aumento dei costi di viaggio, sia per la prenotazione dei biglietti, che per l’alloggio e i costi medi dei servizi. Inoltre va considerato che in queste regioni che offrono principalmente un turismo di tipo estivo (la Sicilia non solamente) questa è alta stagione e i prezzi si gonfiano.

Prezzi sempre più alti per Sicilia e Sardegna, è anche colpa degli algoritmi di ricerca?

Il problema del caro voli verso Sicilia e Sardegna potrebbe non essere esclusivamente alla legge di mercato e questo è stato ravvisato anche da AGCom che di recente ha chiesto aiuto alla Commissione Europea per verificare i propri dubbi a riguardo e cercare un modo per evitare che l’aumento di prezzi eccessivo possa essere causato dagli algoritmi di ricerca che rendono complesso confrontare le tariffe e scegliere quelle più convenienti.

Allo stato attuale delle cose, secondo il garante i viaggiatori si trovano di fronte ad una situazione complessa da decifrare, in cui è difficile valutare i reali costi delle tariffe aeree, in quanto i motori di ricerca mettono dinnanzi a delle tariffe che hanno un prezzo svuotato da componenti aggiuntive che poi sono fondamentali per affrontare il viaggio.

Tale problematica non riguarda solo Sicilia e Sardegna, ma tutti i voli verso qualsiasi destinazione. Se si cercano le tariffe online e si va sulla più bassa, una volta che ci si trova ad ultimare l’acquisto ci si trova di fronte a costi aggiuntivi per il posto a sedere, per la valigia da imbarcare in cabina e quella in stiva.

Alla fine il prezzo d’acquisto è ben più alto di quello prospettato e in alcuni casi addirittura maggiore di quelli scartati in una prima fase e magari comprendenti tutti i servizi aggiuntivi che sono necessari al viaggio e alcune compagnie scorporano dal prezzo di vendita del biglietto per indurre la clientela a preferire la propria offerta.

In attesa che la situazione venga resa più chiara già in fase di ricerca delle tariffe, il modo per risparmiare è quello di valutare con maggiore attenzione i costi aggiuntivi e fare un parallelo solo dopo che tutto ciò che serve è stato inserito nel computo finale.