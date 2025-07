Bonus centri estivi: mia sorella ha avuto tanti soldi ma io no perché mio figlio è maggiorenne – viagginews.com

Un aiuto economico per le famiglie che hanno sostenuto la spesa per la frequenza dei bambini ai centri estivi per il 2025.

La spesa per i centri estivi rivolti ai ragazzi che hanno finito le scuole, non è indifferente e spesso le famiglie ci rinunciano perché non riescono a sostenerle. Ma c’è chi vuole evitare che si debba negare un momento così importante di aggregazione ai figli.

Un aiuto per le famiglie che hanno la necessità, magari per lavoro, che i loro figli frequentino un centro estivo che vale come orario un po’ come la scuola. E poi, diciamolo, ai ragazzi piace divertirsi tra animatori e giochi e tanti coetanei. Purtroppo succede che a volte si debba rinunciare per fare quadrare meglio le spese domestiche. E allora c’è chi pensa di dare un aiuto a queste famiglie in difficoltà. Non solo lo Stato (che lo fa) ma anche regioni, province e comuni. Le condizioni per usufruire del bonus.

I richiedenti devono genitori entrambi occupati, dunque lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, uno o entrambi i genitori siano fruitori di ammortizzatori sociali come la. Cassa integrazione, la naspi o la mobilità, uno o entrambi i genitori siano disoccupati e abbiano sottoscritto un Patto di servizio quale misura attiva del lavoro, solo uno dei due genitori sia occupato o rientri nelle fattispecie di cui sopra, se l’altro genitore è impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE, genitori occupati o rientranti in uno dei casi sopra indicati, con bambini e/o ragazzi con disabilità certificata (L.104/1992), rimasti esclusi dal Progetto regionale conciliazione vita lavoro, famiglie con ISEE non superiore a euro 26.000,00.

Il Comune che paga i centri estivi per i figli di famiglie in difficoltà

Perché rinunciare ai centri estivi per i propri figli quando un Comune decide di aiutare i suoi cittadini? Parliamo di Ferrara.

I destinatari del bonus sono le famiglie residenti nel Comune di Ferrara, anche affidatarie e nuclei monogenitoriali (genitore unico vedovo, con affidamento esclusivo stabilito da sentenza del giudice, mancato riconoscimento) con bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 13 anni e per i ragazzi fino a 17 anni con disabilità certificata. Il limite di ISEE non è applicato ai bambini/ragazzi con disabilità certificata. Occorre l’iscrizione ad un centro estivo accreditato che abbia aderito al “Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro anno 2025”

I bambini nati nel 2022 non potranno essere destinatari del contributo nel caso abbiano frequentato un servizio di nido. Il contributo massimo erogabile è di 300,00 euro, fino ad un massimo di 100,00 euro a settimana. Le famiglie interessate possono presentare domanda allo sportello telematico polifunzionale dal accedendo al seguente link

https://sportellotelematico.comune.ferrara.it/action%3Ac_d548%3Acontributo.voucher.estivo

Entro e non oltre il 29 Settembre 2025 alle ore 12:00. Saranno accolte tutte le domande ammissibili di bambini e ragazzi con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992. In caso di domande superiori alla disponibilità del fondo assegnato, verrà stilata una graduatoria delle domande sulla base del valore ISEE della famiglia. Il Comune di Ferrara rimborserà direttamente il valore del voucher comunale alla famiglia con i requisiti richiesti a seguito della presentazione delle ricevute rilasciate dal centro estivo. Escluso dal contributo chi nell’estate 2025 ha già usufruito del contributo regionale conciliazione vita-lavoro. Per informazioni contattare:

mail: contributoconciliazione@edu.comune.fe.it

Tel: 0532/418109-0532/418142