Nella cucina toscana la Panzanella è un vero must dell’estate: provala anche tu e sentirai che squisitezza

Come preparare in casa la tipica Panzanella toscana: la ricetta perfetta per l’estate, fresca, genuina e ricca di sapore.

La panzanella è un piatto tipico della cucina toscana e diffuso anche in altre regioni del centro Italia, come Umbria e Marche, preparato con ingredienti semplici e poveri, spesso legati alla tradizione contadina. Pane raffermo, cipolla rossa e pomodori, sono solo alcuni degli ingredienti da aggiungere e che permetteranno di poter gustare una vera specialità.

Si tratta di una ricetta antichissima e che non prevede alcun tipo di cottura, il che la rende perfetta per queste caldissime giornate di inizio luglio, in cui le temperature sono già ben oltre la media stagione e l’afa non riesce a far trovare un po’ di refrigerio nemmeno di notte. Portarla in tavola sarà non solo un’esplosione di colori, ma anche un vero e proprio tripudio di sapori.

Come preparare in casa la tipica Panzanella toscana: la ricetta originale

Preparar la Panzanella non è affatto complicato, anzi, ci vorrà davvero pochissimo per poter portare uno dei piatti più buoni della tradizione toscana. Con ingredienti tipici e di stagione, si potrà mangiare qualcosa che va ben oltre la classica insalata. Vediamo quindi gli ingredienti e il procedimento che serviranno per preparare la Panzanella toscana.

Ingredienti per 4 persone:

200 g di pane toscano (senza sale) raffermo

200 g di pomodori ramati

1 cipolla di Tropea

1 cetriolo

basilico

1 l circa di acqua

40 g di aceto

Olio extravergine di oliva

Sale

Pepe nero

Procedimento:

Tagliare il pane in pezzi grossolani e metterlo in una ciotola capiente Aggiungere acqua fino a bagnare il pane e lasciarlo in ammollo 20-30 minuti Nel frattempo mondare le verdure e tagliare la cipolla a fettine Mettere poi le fettine di cipolla in una ciotola di acqua fredda per farle perdere un po’ di sapore Tagliare anche il cetriolo e il pomodoro a tocchetti Strizzare bene il pane con le mani, non dovrà essere troppo bagnato In una ciotola mettere quindi i pomodori, il cetriolo e la cipolla tagliata in precedenza Unire i pezzetti di pane e le foglie di basilico spezzettate con le mani Condire con abbondante olio, l’aceto, sale e una macinata di pepe Mescolare bene e lasciare riposare la panzanella per un paio d’ore prima di servirla.

Passato il tempo di riposo, ecco che la Panzanella sarà pronta per essere portata in tavola e gustata in tutto il suo incredibile sapore.