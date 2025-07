Ansia da viaggio? 3 tecniche potenti per affrontarla con serenità

Lo so, lo so, viaggiare provoca ansia. Ti capisco bene. Succede specialmente a chi, come me e forse anche te, deve staccare la spina. Ma niente paura: ho trovato 3 tecniche per affrontare i viaggi con grande serenità. Te le svelo.

Viaggiare è spesso sinonimo di scoperta, libertà e cambiamento. Ma non per tutti. Per molte persone, il viaggio porta con sé un carico di ansia che può trasformare un’esperienza potenzialmente positiva in un momento stressante.

L’ansia da viaggio non riguarda solo la paura dell’aereo, ma anche l’incertezza, la perdita di controllo, il cambiamento di routine o il timore di imprevisti.

Se anche tu provi disagio prima di una partenza, sappi che non sei solo, ma che ci sono passata anche io. Proprio per questo voglio rivelarti delle tecniche che ti saranno di grande aiuto. Cominciamo subito.

3 tecniche potentissime per affrontare e sconfiggere l’ansia da viaggio

Una tecnica potente per contrastare la paura è allenare la mente a immaginare il meglio invece che il peggio. Poco prima di partire – ma anche nei giorni precedenti – ritagliati 5-10 minuti in un luogo tranquillo.

Chiudi gli occhi e immagina il tuo viaggio in modo positivo: visualizza i luoghi che visiterai, le persone che incontrerai, le emozioni di scoperta. Focalizzati su immagini rassicuranti (ad esempio l’arrivo a destinazione sano e salvo, la camera d’albergo accogliente, un pasto gustoso).

Questo processo aiuta il cervello a creare uno “script mentale” che smorza l’ignoto e riduce l’ansia anticipatoria. È una tecnica usata anche da sportivi e attori prima di una performance.

Fu la mia life coach a consigliarmi questa tecnica. Inizialmente pensavo fosse una sciocchezza da fricchettoni, ma poi l’ho provata e devo dire che funziona davvero.

Una delle radici dell’ansia da viaggio è la sensazione di perdita di controllo. Prepararsi bene, ma in modo equilibrato, è una chiave per sentirsi più sereni.

Ecco come farlo in modo efficace: crea una checklist essenziale (documenti, soldi, medicinali, biglietti), fai una lista di “plan B” in caso di imprevisti (contatti utili, numeri di emergenza, copie digitali dei documenti). Scegli con cura i primi dettagli del viaggio (trasferimento dall’aeroporto, alloggio) per evitare stress nelle prime ore.

Piccolo consiglio? Non esagerare con i preparativi, altrimenti diventeranno fonte di ansia essi stessi.

L’ultima tecnica è la mia preferita: impara a respirare in 4 step

La respirazione è uno strumento potente contro l’ansia. Quando ti senti sopraffatto prima o durante un viaggio (aeroporto, treno, strada), prova il metodo 4-7-8, sviluppato dal Dr. Andrew Weil:

Inspira dal naso contando fino a 4; Trattieni il respiro per 7 secondi; Espira lentamente dalla bocca per 8 secondi. Ripeti per 3-4 volte.

Questo semplice esercizio riattiva il sistema parasimpatico, riduce il battito cardiaco e ti aiuta a “tornare nel corpo” anziché restare intrappolato nei pensieri.