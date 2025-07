La spiaggia del relitto è una della più suggestive della Sardegna: la storia di quella nave arenata in spiaggia è da brividi

Tra le spiagge più belle della Sardegna non si può non citare la spiaggia del Relitto nel nord-est dell’Isola. Un luogo suggestivo con una storia affascinante.

Un tappeto di sabbia bianca che fa da cornice al relitto di una barca. Basterebbe anche solo questo a descrivere e a rendere suggestiva la spiaggia del Relitto in Sardegna, una di quelle spiagge che non si può non visitare quando si va in vacanza sull’isola.

La spiaggia del Relitto si trova nella parte nord-est della Sardegna e nel tempo è diventato uno dei luoghi più famosi e distintivi di Caprera, siamo all’interno dell’arcipelago della Maddalena. La baia, caratterizzata dalla macchia mediterranea, fa da cornice alla spiaggia che così una forma ad arco.

Le acque sono quelle turchesi e cristalline che hanno fatto della Sardegna una delle coste più rinomate del Mediterraneo e al mondo. Acqua il cui colore si fa ancora più vivido perché messo in risalto dalla spiaggia bianca e finissima che caratterizza il luogo. Il vero punto attrattivo della spiaggia è però il relitto che gli dà il nome e aggiunge mistero e fascino alla spiaggia.

La spiaggia del Relitto, la storia della barca e come raggiungere l’isola di Caprera

Il relitto giace sul fondale poco distante dalla riva, creando un’ulteriore nota di contrasto tra il bianco della sabbia e il turchese dell’acqua. La presenza del relitto permette di offrire un luogo di relax, con la spiaggia grande, ma anche di avventura ed immersioni.

I resti, visibili soprattutto nelle giornate di mare calmo e piatto, sono quelli del motoveliero Trebbo affondato nel 1955 mentre era diretto a Cagliari con un carico di carbonfossile. Quel che rimane della barca richiama non solo curiosi ma anche appassionati di storia marittima ed immersioni. A questo si unisce poi la possibilità di esplorare la flora circostante che rende la spiaggia e l’isola un punto attrattivo fondamentale per l’isola.

Per raggiungere la Spiaggia del Relitto bisogna recarsi sull’isola di Caprera, la seconda per estensione nell’arcipelago della Maddalena. È facilmente raggiungibile e si presenta come un’oasi perfetta per turisti e famiglie.

Per raggiungere la spiaggia, invece, bisogna percorrere in auto la strada che conduce verso Punta Rossa, nella zona sud-est di Caprera. La strada è ben segnalata è c’è un parcheggio poco distante che facilita l’accesso alla spiaggia.