Ratatouille, il famoso contorno francese da fare con i tanti ortaggi estivi: è una vera delizia

Come preparare in casa una squisita Ratatouille seguendo la tipica ricetta francese: così buona, da non poterne più fare a meno.

All’interno di un’alimentazione sana e variegata, verdure ed ortaggi hanno un ruolo davvero fondamentale. Oltre a dare un immediato senso di sazietà, sono anche ricche di proprietà benefiche per il nostro organismo e per questo dovrebbero essere consumate almeno due volte al giorno. Inoltre, preferendo sempre quelle di stagione, si avrà la certezza di fare un pieno di vitamine e di tantissime altre sostane nutritive.

Ebbene, ora che ci troviamo in piena estate, abbiamo la fortuna di avere una delle più vaste varietà di frutta, verdura e ortaggi di stagione. Tantissime alternative, che permettono di poter realizzare contorni saporiti e ricchi di gusto, perfetti anche in queste settimane così calde e torride.

Come preparare in casa la squisita ratatouille francese: il contorno perfetto per l’estate

Fra le tantissime ricette che possiamo seguire e che provengono da tutto il mondo, una in particolare riesce a racchiudere una buona parte di ortaggi estivi. Stiamo parlando della Ratatouille, tipico contorno diffuso in tutta la Francia e i modo particolare a Nizza. Si tratta di una ricetta, a base di verdure, facile da preparare e che si potrà adattare a tutte le esigenze. Vediamo quindi ingredienti e procedimento.

Ingredienti per 4 persone:

Melanzane lunghe 280 g

Zucchine 200 g

Peperoni verdi 150 g

Peperoni gialli 150 g

Pomodori perini 250 g

Cipolle bianche 120 g

Aglio 1 spicchio

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Timo q.b.

Prezzemolo q.b.

Basilico q.b.

Procedimento:

Per prima cosa lavare tutte le verdure e lasciarle asciugare Iniziare poi con la melanzana, spuntarla e tagliarla a fette spesse, poi da ciascuna fetta ricavate dei cubetti A questo punto versare un filo d’olio abbondante in una padella antiaderente e scaldarlo Aggiungere poi le melanzane, salare e lasciare rosolare a fiamma media per circa 10 minuti Nel frattempo spuntare la zucchina, tagliarla a cubetti grandi sempre 1,5 cm Passare ai peperoni, eliminare il picciolo, i semi e i filamenti interni Tagliare a tocchetti sia i peperoni gialli che i rossi, cercando di farli della stessa dimensione di melanzane e zucchine Infine, tagliare a tocchetti anche i pomodorini A questo punto salare le melanzane e quando saranno ben dorate, trasferirle in una ciotolina Sempre nella stessa padella versare un filo d’olio e aggiungere le zucchine Aggiungere un pizzico di sale e cuocete per 5-6 minuti Una volta cotte metterle in un’altra ciotola Nel frattempo nella stessa padella, versare un filo d’olio e aggiungere la cipolla tritata finemente e uno spicchio d’aglio Lasciare soffriggere per 2-3 minuti Unire peperoni e pomodorini, salare e cuocere per circa 10 minuti Una volta pronti, aggiungere le melanzane e le zucchine Proseguire la cottura fin quando non saranno morbide Infine, insaporire con basilico fresco e timo.

Ed ecco che la ratatouille è pronta per esser servita. Potrà essere gustata sia ben calda, ma anche fredda, ideale per queste torride giornate di luglio.