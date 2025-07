Previsioni meteo, la svolta improvvisa arriva davvero: tregua dal grande caldo – viagginews.com

Gli aggiornamenti sulle previsioni meteo ci svelano che la tregua dal forte caldo di questi giorni effettivamente arriverà: ecco quando si potrà tirare un sospiro di sollievo.

Ci troviamo al termine della seconda settimana consecutiva di dominazione dell’anticiclone Pluto. Una settimana in cui le temperature sono rimaste fuori scala ed in cui la canicola subtropicale che grava sull’Italia è stata solo in parte scalfita dall’arrivo di correnti fredde dal Nord dell’Europa.

Il fatto che le correnti lambissero il Nord Italia già lunedì e che ci fossero segnali di una graduale retrocessione dell’anticiclone aveva fatto pensare che entro la fine di questa settimana la canicola non avrebbe retto e che queste correnti potessero portare all’arrivo di piogge più strutturate non solo sul settentrione, ma anche sul resto d’Italia.

L’evolversi dello scenario ha piano piano cancellato ogni speranza in tal senso, Pluto rimane forte e saldo su gran parte del nostro territorio, dunque le temperature sono sempre elevate e anzi con il perdurare delle condizioni climatiche la percezione del caldo è addirittura aumentata, rendendo più complesso sopportarlo.

L’alto tasso di umidità fa sudare maggiormente, fiacca il corpo e rende complesso anche respirare. Il tutto peggiora perché la sera non c’è un vero e proprio sollievo: le temperature non scendono mai sotto i 20 gradi e il tasso di umidità s’innalza ulteriormente.

Il break temporalesco arriva domenica, ma solo al Nord Italia

Sebbene non si tratti della svolta sperata e auspicata nei giorni passati, già a partire da oggi un cambiamento sul clima dell’Italia ci sarà. Le correnti fredde riusciranno a penetrare al Nord sin dalle prime ore della mattina e sulle Alpi e sulle pianure del Nord-Est, ma i fenomeni perturbati si esauriranno entro poche ore.

Nel pomeriggio tornerà a piovere sulle Alpi e in serata ci potrebbe essere l’ennesimo sconfinamento in pianura, questa volta dalle parti di Piemonte e Lombardia. Il cambio ci sarà domenica quando il perimetro di alta pressione cederà del tutto e permetterà il passaggio della perturbazione.

Nelle regioni del Nord Italia si assisterà a fenomeni temporaleschi e alla possibilità di nubifragi e grandinate durante tutto l’arco della giornata. Altrove il clima rimarrà più stabile e il caldo intenso (specialmente al Sud), ad eccezione dei settori appenninici, dove nel corso del pomeriggio potranno verificarsi fenomeni anche intensi.