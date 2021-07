Le spiagge più strane e assurde di tutto il mondo

Queste sono le spiagge più assurde del mondo e vi lasceranno completamente senza parole.

È vero, in questa estate 2021 molto probabilmente trascorreremo ancora una volta le nostre vacanze in Italia. Non che ci sia niente di male, ma la voglia di partire anche per destinazioni esotiche è sempre con noi. Soprattutto tra coloro che sono dei veri e propri viaggiatori. E allora vi portiamo alla scoperta di alcune spiagge considerate tra le più strane e uniche al mondo. Ciò che le rende così caratteristiche, sono alcune conformazioni geografiche o alcuni elementi che si trovano proprio lungo il loro litorale. Siete pronti?

Un tour nei litorali più strani del mondo

Iniziamo questo viaggio volando, per ora solo con la fantasia, in Nuova Zelanda a Koekohe Beach. Questa spiaggia è diventata famosa perché lungo il litorale si trovano delle rocce perfettamente rotonde dette moeraki boulders che spuntano tra la sabbia e sono gigantesche. Secondo gli scienziati hanno circa 65 milioni di anni e sono state modellate nel tempo dalle dagli eventi atmosferici.

Altra spiaggia assolutamente unica nel suo genere. è la spiaggia di Reynisfjara Beach in Islanda. Fare il bagno qui significa affrontare delle acque veramente ghiacciate, ma quello che la rende unica non è l’acqua, ma la sabbia perché è nera. Il litorale è caratterizzato da una sabbia scura, territorio quasi incontrastato delle pulcinelle di mare. Tutto attorno delle scogliere imponenti e bellissime che, secondo la leggenda, sarebbero dei Troll pietrificati per un maleficio.

Se invece avete voglia di sentirvi un po’ in Messico, nei cenote, ma in realtà non tanto lontani da casa basta andare in Portogallo ,nella spiaggia di Benagil precisamente nell’omonima grotta al cui interno c’è una piccola spiaggia dorata che sembra quasi un luogo unico al mondo è meraviglioso.

In questo viaggio tra le spiagge particolari e uniche del mondo non possiamo non portarvi alle Hawaii. Precisamente a Papakolea beach sull’isola di Big Island. Qui assisterete ad uno spettacolo unico nel suo genere perché la sabbia è verde! Nessuno scherzo, la sabbia ha questo colore perché è ricca di olivina, un minerale che ha questo colore caratteristico e contiene ferro e magnese.

La meraviglia delle spiagge più assurde di tutto il Pianeta

Ecco allora che siamo arrivati alla fine di questo rapido, ma emozionante, viaggio tra le spiagge più assurde del mondo. Avete scoperto qual è la vostra preferita?