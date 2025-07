L’estate peggiora la solitudine: cinque strategie infallibili per mettere al bando la negatività – viagginews.com

Secondo gli esperti, l’estate è in grado di peggiorare la solitudine. Grazie a queste semplici strategie, però, sarà facile cambiare prospettiva e ritrovare la positività.

In alcuni momenti della vita, è normale sentirsi un po’ soli. I cambiamenti fanno parte dell’età adulta e, a volte, è necessario ricostruire il proprio gruppo di amicizie da zero. L’estate viene sempre associata alla gioia e alla positività. Purtroppo, però, chi soffre di solitudine può sperimentare uno stato d’animo ancora peggiore.

I propri affetti partono per le vacanze, le città si svuotano e la routine quotidiana inevitabilmente si modifica. Tutto questo può avere un impatto piuttosto forte sulle emozioni. Anche se può sembrare tutto perduto, non bisogna disperare perché ci sono alcune piccole strategie che aiutano a superare queste difficoltà. Le possono mettere in pratica tutti e il sollievo sarà immediato.

Solitudine in estate, la puoi affrontare così: tornerai a sorridere immediatamente

Il periodo estivo non è felice per tutti. C’è chi, purtroppo, si sente ancora più solo. Affrontare le giornate senza i propri amici accanto, magari con una profonda nostalgia nel cuore e tutte le attività in città chiuse, non è il massimo. Molto dipende anche dalla sensibilità individuale ma, sicuramente, non si tratta di un problema da prendere alla leggera.

La solitudine non sparirà immediatamente, ma ci sono delle strategie per tornare a sorridere fin dal primo istante. Ci si sentirà subito meglio, traendo soddisfazione dalle piccole attività e riuscendo a riprendere il controllo della propria routine. Basta davvero poco per cambiare le carte in tavola.

Ecco che cosa fare secondo il professore Maurizio Pompili: