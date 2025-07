Come evitare che le orecchie si tappino quando sei in aereo: i trucchi geniali

Lo so, lo so, capita spesso ed è fastidiosissimo. Le orecchie tappate in aereo sono uno dei problemi in cui incappano tutti i viaggiatori. Come risolverlo? Te lo svelo a breve.

Chi viaggia in aereo conosce bene quella fastidiosa sensazione alle orecchie durante decollo e atterraggio: un improvviso “tappo”, perdita di udito temporanea e a volte persino dolore. Questo fenomeno è causato da una variazione della pressione atmosferica che il nostro orecchio interno fatica ad equilibrare.

Ma niente paura: esistono trucchi semplici e geniali per prevenire e risolvere il problema in modo rapido. Fai come ti dico e non avrai più questo problema.

Mai più orecchie tappate quando si vola in aereo: basta fare questa cosa

Quando l’aereo sale o scende di quota, l’aria all’interno dell’orecchio medio deve bilanciarsi con la pressione esterna. Il canale responsabile di questo scambio è la tuba di Eustachio, che si apre naturalmente quando sbadigliamo o deglutiamo.

Durante le fasi critiche del volo, come il decollo e soprattutto l’atterraggio, è molto utile stimolare in modo naturale l’apertura della tuba di Eustachio.

Questa piccola struttura collega l’orecchio medio alla parte posteriore del naso e svolge un ruolo chiave nell’equilibrare la pressione. Per favorirne il corretto funzionamento, puoi ricorrere a semplici gesti quotidiani come sbadigliare di proposito, masticare una gomma o succhiare una caramella.

Anche bere a piccoli sorsi può essere efficace. Tutte queste azioni attivano i muscoli che circondano la tuba, aiutandola ad aprirsi e permettendo così all’aria di circolare liberamente. In questo modo, si evita l’effetto “tappo” alle orecchie e si riduce il fastidio legato ai cambiamenti di quota.

Anche se sembrano gesti banali, sono in realtà tra i rimedi più semplici e immediati per mantenere il comfort uditivo durante il volo. Non sono gli unici, ma esistono anche altri modi per non avere le orecchie tappate quando si vola in aereo.

La manovra di Valsava, il trucco facile e veloce per stappare le orecchie

Un trucco molto usato per stappare le orecchie è la cosiddetta manovra di Valsalva. Consiste nel chiudere bene la bocca, pizzicare il naso con le dita e poi soffiare delicatamente, come se si volesse espellere aria attraverso il naso ostruito.

Questo esercizio aumenta la pressione all’interno del naso e della gola, spingendo l’aria verso la tuba di Eustachio, che può così aprirsi e riequilibrare la pressione nell’orecchio medio.

È una tecnica semplice ma efficace, da eseguire con attenzione: se fatta con troppa forza, può irritare l’orecchio interno o causare fastidi. Proprio per questo motivo, è sconsigliata a chi soffre di infezioni, infiammazioni o altri disturbi alle orecchie.