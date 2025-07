Conta meno di 50 abitanti e non lo conosce quasi nessuno: questo piccolo borgo ti sorprenderà – viagginews.com

In Italia, c’è un borgo piccolissimo, che poche persone conoscono. I residenti sono meno di cinquanta e l’atmosfera è magnifica. Dopo averci messo piede, non si vorrà più andare via.

Ci sono persone che amano vivere in città. Il caos e il ritmo serrato le aiutano a sentirsi a loro agio. Può sembrare strano, ma non provano alcun desiderio di sperimentare una vita diversa. Altre al contrario, sono state costrette a trasferirsi per motivi lavorativi o personali. Rimpiangono il loro piccolo paesino e non perdono mai occasione per scoprire qualche gioiello nascosto dell’Italia.

Questo borgo rappresenta l’occasione perfetta per prendere le distanze dal caos cittadino. Conta poco meno di cinquanta abitanti ed è davvero meraviglioso. Sarà impossibile non farsi travolgere dalla bellezza del paesaggio e dall’atmosfera che si respira.

Un borgo medievale tutto da scoprire: piccolo e dall’aspetto suggestivo

I borghi rappresentano una vera ricchezza per l’Italia. Ognuno di essi ha qualcosa da regalare ai suoi visitatori. Con il caldo asfissiante e le ferie che si avvicinano, molte persone stanno cercando di trovare un posticino per le vacanze. Questo piccolo centro può sembrare una scelta singolare, ma relax e spensieratezza sono garantite. Basteranno poche ore per sentirsi subito a casa.

Si sta parlando di Canale di Tenno, in provincia di Trento e distante 10 km da Riva del Garda. Ha origini medievali e non è molto facile raggiungerlo. La strada è tortuosa e bisogna sopportare un bel po’ di curve per arrivare. Una volta scesi dalla macchina, però, ci si sentirà subito bene. Nella piazzetta, c’è un piccolo B&B dove poter soggiornare.

Nelle vicinanze, c’è anche il lago di Tenno. Il paesaggio è meraviglioso e l’acqua presenta dei colori unici, che vanno dal turchese allo smeraldo. I raggi del sole che rimbalzano su di essa creano dei colori indimenticabili, capaci di catturare l’attenzione di chi la sta osservando. Con le dovute precauzioni, è possibile anche fare il bagno perché balneabile. Ovviamente, prima di tuffarsi, si consiglia sempre di leggere i cartelli presenti.

Chi decide di partire nel mese di agosto, avrà anche la possibilità di assistere a una manifestazione chiamata ‘Rustico Medioevo’. Ha la durata di otto giorni ed è caratterizzata da un clima medievale che rimanda al passato. Ci sono bancarelle, spettacoli, cantastorie, danze e tanto buon cibo. Sarà impossibile non lasciarsi andare. In men che non si dica, si avrà la sensazione di essere parte del borgo da sempre.