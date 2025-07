Viaggiare rimanendo connesso e al sicuro? Non è utopia, svelato il trucco – viagginews.com

In viaggio la connessione è un elemento fondamentale sia per orientarsi che per spostarsi e tenersi in contatto: ecco come averla sempre a disposizione.

La tecnologia ha modificato anche il modo in cui viaggiamo. Un tempo quando si partiva alla volta di un Paese straniero ci si dotava di una cartina, oppure ci si recava al bureau del turismo a chiedere informazioni, o ancora si chiedevano consigli al concierge dell’albergo in cui si alloggiava.

Il viaggio era un’esperienza di scoperta, ma anche un modo per aprirsi al mondo, per esercitare le proprie abilità linguiste, quelle di orientamento e quelle organizzative. Certo c’era sempre chi preferiva non rischiare di perdersi qualcosa e si rivolgeva ad un’agenzia turistica in grado di pianificare ogni spostamento nel minimo dettaglio, ma l’elemento di scoperta e quello di ricerca erano comunque presenti.

Oggi è tutto diverso, non solo non c’è più bisogno di contattare un’agenzia turistica per pianificare nel dettaglio un viaggio, si può acquistare tutto e conoscere le tratte da prendere con una semplice connessione a internet e uno smartphone, ma anche una volta giunti in loco ci si può orientare e informare senza necessità di interagire con nessuno.

Sul web ci sono le mappe con tanto di navigatore anche quando si è a piedi, sulle quali è possibile scoprire quali strade e quali servizi è opportuno prendere per arrivare più celermente a destinazione. Inoltre con lo smartphone si possono pagare gli acquisti e su questi si possono scaricare i biglietti per i mezzi pubblici e per gli ingressi a musei, castelli e ville storiche.

Come rimanere sempre connesso e al sicuro quando si è in viaggio

Al di là dell’aspetto romantico del viaggiatore ignaro di cosa ha di fronte, sempre pronto a scoprire cosa lo attende e alla possibilità di dover cambiare piano in corsa, non c’è dubbio che gli smartphone abbiano reso i viaggi più semplici e comodi rispetto al passato, sempre a patto che sia abbia la connessione ad internet per utilizzarli.

Ognuno di noi, per contratto con l’operatore telefonico, ha a disposizione il roaming e la possibilità di utilizzare telefono e connessione dati in quasi tutti i Paesi del mondo. Tuttavia se la permanenza all’estero è lunga, potrebbe essere necessario sfruttare le connessioni wi-fi di locali, comuni, musei e alberghi per non consumare troppi dati e averne nei casi di emergenza.

Se è vero che ormai praticamente c’è un wi-fi pubblico praticamente ovunque, è anche vero che utilizzarlo espone al rischio di furto dati e di intromissione nel sistema da parte dei malintenzionati. Al fine di scongiurare una simile evenienza l’unica cosa utile da fare è utilizzare una rete VPN.

Queste reti virtuali schermano il nostro indirizzo Ip e i nostri dati personali e di navigazione, rendendo più complesso l’hackeraggio dei nostri device e dei nostri account. Inoltre grazie alla VPN è possibile utilizzare i servizi web italiani, cosa molto utile nel caso in cui ci voglia mantenere informati su cosa accade o si vogliano sfruttare i servizi in abbonamento.