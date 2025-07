Non vedi l’ora di fare il bagno in mare? Fai presto, non fa bene solo alla testa, ecco gli effetti positivi di cui non sei a conoscenza – Viagginews.com

Tante persone amano fare il bagno in mare, ma forse non sono a conoscenza di tutti gli effetti positivi che può garantire, ecco quali sono.

L’estate è ormai arrivata, per questo sono in tanti non vedere l’ora di poter partire per qualche giorno e riposarsi, specialmente se sono reduci da mesi stressanti. Questo periodo coincide per molti con qualcosa che può essere considerato un vero e proprio rito, da cui non si può transigere, il primo bagno in mare della stagione, cosa che sarà ovviamente poi ripetuta nei giorni che si trascorreranno nella località scelta.

Avere la possibilità di farlo può essere per alcuni un momento in cui distendere la testa e rilassarsi, cosa che non sempre si riesce a fare nella quotidianità, per questo non saranno poche le persone che ne approfitteranno per fare una passeggiata sul lungomare quando è meno affollato. Non tutti però con ogni probabilità sono a conoscenza dei numerosi benefici che questo può comportare, una volta venuti allo scoperto potrebbero aumentarne la frequenza.

Bagno in mare: i benefici che forse non conosci

L’idea di fare il bagno al mare piace a molti già prima di immergersi, ben sapendo come ci si possa divertire e mettere da parte i pensieri, almeno per qualche minuto. E’ anche per questo che si tratta di un momento che amano tutti, bambini compresi, anche se non si è capaci di nuotare.

In realtà, ci sono dei benefici che possono essere garantiti attraverso questa semplice azione. ma che forse non tutti conoscono. Si tratta innanzitutto di qualcosa che può assicurare al nostro corpo minerali che possono essere davvero utili, quali potassio e magnesio, presenti nell’acqua marina, a condizione che questo possa durare almeno 12 minuti.

Questi sono gli effetti che possono essere assicurati attraverso una pratica che tanti amano, la talassoterapia, che porta proprio all’assorbimento osmotico pari a 20-22 minuti. Non a caso, la procedura viene spesso consigliata a molti per sottolineare gli aspetti curativi dell’acqua di mare, specialmente se si hanno problemi alle ossa, resi possibili anche dai derivati, ovvero sabbia, alghe e fanghi. Il bagno in mare per essere così efficace dovrebbe prevedere anche un altro aspetto fondamentale, ovvero una temperatura dell’acqua che dovrebbe essere intorno ai 35-37 gradi, pari a quella che ha il nostro corpo quando è in salute Si pensa in questo modo che si possano rilassare i muscoli, oltre a ottenere il rilascio della serotonina, che contribuisce a migliorare l’umore.

Non è un caso che tanti medici arrivano a consigliare una vacanza al mare nei pazienti che hanno una carenza di calcio, essendo una componente fondamentale per ossa, denti, pelle e muscoli. Immergendosi si riesce poi ad assorbire anche il magnesio, perfetto per ottenere un miglioramento del metabolismo, oltre che per ridurre i colori e avere una qualità del sonno maggiore.