Questo paesino siciliano protegge le stelle: la Via Lattea si vede meglio qui che dalle Alpi!

Il paesino siciliano che protegge le stelle è unico, visitarlo arricchisce il bagaglio esperienziale dei sognatori che amano guardare il cielo di notte.

Esistono dei luoghi speciali nel mondo, ma pensare che in questo paesino siciliano vedere le stelle è così facile, stravolge non poco la concezione dei posti più vicini alla nostra realtà. Non serve scalare le Alpi, né ritrovarsi in chissà quale città del globo, basta recarsi nella Regione del Sole e del pistacchio, per conoscere un cielo tutto nuovo, dove la Via Lattea, si tocca con un dito.

L’aspetto più interessante che nessuno si sarebbe potuto minimamente immaginare, è che questo paesino è dotato di un sistema di ultima generazione così sofisticato da fare invidia. Il cielo promette bene di suo, e il Monte Ottavio protagonista di questo quadro da sogno, sono gli elementi imprescindibili che permettono la realizzazione dell’esperienza.

Grazie a una cupola metallica di 7 metri di larghezza per 5 di altezza, ci si può comodamente sedere nelle poltrone situate nel luogo, e guardare verso l’alto. Questa eccellenza è rinomata per la sua importanza e scientificità, ecco dove si trova.

Ecco dove si trova il paesino siciliano che protegge le stelle

Che si tratti di un paesino siciliano che protegge le stelle lo abbiamo confermato a gran voce, ma nessuno avrebbe potuto immaginare che nel cuore di Caltanissetta, esistesse un luogo così affascinante. Chi conosce Montedoro?

È proprio Montedoro in provincia di Caltanissetta ad essere il luogo speciale di cui si sta parlando. Sull’altura di Monte Ottavio sorge l’Osservatorio astronomico “Schifani”, una chicca scientifica invidiata. Il più grande della Regione, gode di un panorama privilegiato per ammirare il cielo e il paesaggio.

All’interno c’è il Parco didattico-scientifico con un potente telescopio da 600 mm di diametro, il maggiore di tutto il Sud Italia. C’è stato un periodo di chiusura forzata durante la pandemia a causa di guasti e le stesse restrizioni del periodo, ma l’Associazione Stargeo lo ha rimesso in funzione rendendolo non solo un polo scientifico d’eccellenza, ma anche una fonte di attrazione turistica e culturale.

È la dimostrazione di come il paesaggio sia stato perfettamente valorizzato, la combo che coniuga perfettamente progresso e natura, senza svilire e depredare quest’ultima. La struttura è fondamentale per la ricerca astronomica e l’educazione scientifica, si ospitano gli studenti e si organizzano serate aperte al pubblico.

La cupola è realizzata in rame, e la sede si raggiunge mediante un percorso in trincea con vista sul territorio. Dedicato all’astrofisica Margherita Hack grazie all’associazione “Onde Donne in Movimento” di Caltanissetta, è un grande omaggio al suo operato e alla scelte. Fonte di ispirazione per le generazioni che verranno.

A Montedoro sia con il bello che con le nuvole, si possono osservare gli Astri e le Stelle, compiendo un’esperienza fuori dal comune.