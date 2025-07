Ti aspetta un volo notturno? Se vuoi una notte tranquilla segui queste dritte. – (viagginews.com)

Prendere un aereo di notte è tutta un’altra sfida rispetto ai voli di poche ore in giornata. Scopri come affrontarlo al meglio.

Considerando i controlli, la corsa per arrivare in tempo per il check-in e l’ansia per il peso delle valigie partire in aereo non è certo rilassante. Per non parlare di quando si è a bordo e ci si deve restare per più ore, con i bagagli incastrati sopra la testa e un po’ stretti nel sedile. Un viaggio breve si sopporta bene anche sugli aerei piccoli, ma i voli notturni sono un’altra questione.

Da un lato c’è l’aver cenato di corsa o direttamente in aeroporto prima di salire, dall’altro l’idea poco piacevole di dormire sui sedili. Se poi si è di fianco a degli sconosciuti la situazione può farsi imbarazzante o tesa nel momento in cui si cerca una posizione comoda. Ciò nonostante sono i voli che costano meno, quindi prenderli a volte si fa necessario per questioni di budget.

Se per partire l’unica opzione disponibile o abbordabile è decollare quando è buio perciò bisogna armarsi di pazienza, e non solo. Con i giusti consigli anche una situazione scomoda si può rendere più confortevole e alla fine si atterrerà senza quasi farci caso.

Come affrontare un volo notturno con serenità

Quando si sa di dover partire in orario serale o notturno la prima regola è prepararsi con l’abbigliamento adeguato. Inutile mettersi in tiro per poi trovarsi scomodi sul sedile o coi vestiti che tirano. L’ideale è indossare una tuta o pantaloni e maglietta larghi, che è già una scelta più pratica rispetto a chi decide di volare direttamente con indosso il pigiama.

Un’altra dritta per stare comodi nei voli notturni è scegliere con cura i posti, evitando con cura alcune zone. Quelli a ridosso del bagno non sono l’ideale visto che ci sarà un viavai continuo, così come quelli che affacciano sul corridoio. Dato che gli assistenti di volo si muoveranno avanti e indietro si verrà svegliati di continuo.

Oltre a pensare alla propria comodità bisogna anche pensare a rispettare i compagni di volo. Questo significa non usare lo smartphone tutta la notte con la luminosità dello schermo al massimo, o impediremo agli altri di dormire. Lo stesso vale per la luce sopra al proprio posto e se si vuole ascoltare musica assicurarsi che gli auricolari siano ben inseriti.