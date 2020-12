Uomini e Donne, Gianluca De Matteis lascia in lacrime: “Ho avuto un lutto”

Gianluca De Matteis ha lasciato a sorpresa il trono di Uomini e Donne, e per un motivo molto grave: ecco cos’è successo.

Il rumor era nell’aria da giorni e Gianluca De Matteis non ha fatto che confermarlo. Il tronista di Uomini e Donne lascia il programma per cause di forza maggiore. Nella puntata di oggi, lunedì 21 dicembre, ha ufficializzato la sua decisione, con tanto di lacrime e di singhiozzi che gli hanno quasi impedito di parlare.

Il triste annuncio di Gianluca De Matteis

Gianluca De Matteis è stato di poche parole, ma toccanti e autentiche: “E’ difficile quello che sto per dire, ma ho promesso a me stesso di essere sempre sincero… Ho avuto un lutto in settimana che mi ha fatto riflettere. Lascio veramente tanto e fa male, ci ho creduto dall’inizio e volevo coronare questo percorso con qualcosa di bello, ma non ci sono riuscito”.

Dopo le varie frequentazioni non andate nel verso giusto, Gianluca è giunto alla conclusione di non esser riuscito a costruire nulla con le corteggiatrici che si sono fatte avanti per lui, da Marianna a Lucrezia Comanducci. “Esco in lacrime ma col sorriso, è stata una bellissima esperienza” ha concluso. Ma la delusione resta, e cocente.

Oltre ai tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni, che lo hanno definito un ragazzo splendido, anche Maria De Filippi è sembrata molto dispiaciuta dell’uscita di Gianluca, che ha cercato di rincuorare spiegandogli che non sempre si è pronti ad affrontare un percorso così intenso impegnativo, mentre Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno ribadito la loro stima nei confronti dell’ormai ex tronista, elogiandone l’educazione e l’animo “pulito”.