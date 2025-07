La Promessa luglio, bacia un’altra donna: Ricardo vede tutto

La Promessa, spoiler luglio prossimi appuntamenti: si lascia andare ad un bacio con un’altra cameriera, ma Ricardo è nei paraggi.

La Promessa è una soap opera spagnola che sta avendo in Italia, fin dalla prima puntata, un successo impressionante. La trama è seguitissima dai telespettatori, per questo Mediaset a settembre 2024, per concederle maggior spazio, l’ha spostata su Rete 4. Va in onda attualmente tutti i giorni, a partire dalle 19:35. Nelle ultime puntate Romulo, parlando con Pia, le ha confessato di aver ucciso Gregorio, per renderla definitivamente libera.

Le condizioni dell’uomo ad oggi sono molto deboli e continuano a destare preoccupazione tra i suoi amici e colleghi. Intanto Jana è riuscita a convincere Manuel a restare a palazzo: il marchesino, visto che i suoi genitori non vogliono accettare la relazione con la domestica, li aveva minacciati di lasciare la tenuta. Nelle nuove puntate- come svelano le anticipazioni- ci sarà un inaspettato colpo di scena: Ricardo lo vede mentre bacia un’altra ragazza.

La Promessa, anticipazioni luglio: Ricardo non può credere ai suoi occhi

Nelle nuove puntate de La Promessa la trama vedrà in scena maggiormente il personaggio di Marcelo. Da poco è arrivato alla tenuta, insieme a Teresa, fingendo di essere suo marito. In realtà i due sono fratelli, ma hanno preferito non raccontare la verità per avere maggiori possibilità di fare assumere il giovane a palazzo. Inoltre quest’ultimo è ricercato dalla guardia civile, anche se la cameriera non ha svelato il motivo.

Nei prossimi giorni Ricardo, mentre svolge il suo lavoro, vedrà Marcelo baciare un’altra domestica e resterà sconvolto, dato che crede sia sposato con Teresa. Non sapendo come muoversi e non riuscendo a parlarne con quest’ultima, lo rimprovererà con durezza. In seguito aprirà la questione con Maria, l’unica che conosce la verità, e lei si presterà di parlarne con la sua amica e collega. Le anticipazioni rivelano che Teresa, alla fine, racconterà la verità a Ricardo.

Quest’ultimo avrà una dura reazione, ma inizialmente manterrà il segreto, per evitare conseguenze. Santos, invece, comincerà a sospettare che suo padre abbia a che fare con la morte di sua madre. Il giovane ha chiesto aiuto a Petra, per scoprire la verità e la governante gli ha proposto di parlarne con la marchesa per avere il suo supporto. Cruz in effetti affronterà il discorso con Ricardo, ma lui rifiuterà di dirle come è morta sua moglie. Santos, quindi, continuerà ad indagare, credendo che suo padre gli abbia mentito.