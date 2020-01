Andare a sciare low cost in treno: l’offerta di Trenitalia per Bardonecchia

Andare a sciare low cost in treno: l’offerta di Trenitalia per Bardonecchia. Tutte le info utili.

Siamo nel periodo delle settimane bianche e dei weekend sulla neve e con la stagione sciistica escono tante offerte e promozioni per andare a sciare low cost. Occasioni da prendere al volo, sia per quanto riguarda i soggiorni sia per i servizi e anche per i trasporti. È su questi ultimi due aspetti che bisogna approfittare dell’offerta di Trenitalia: andare a sciare low cost in treno a Bardonecchia, con sconto sullo skipass.

L’offerta è infrasettimanale, dal lunedì al venerdì, non un weekend ma comunque un’occasione di cui approfittare per chi vuole e può prendersi una giornata libera per andare a sciare, in particolare per chi parte da Torino. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Andare a sciare low cost in treno a Bardonecchia

Quello di Bardonecchia è uno degli impianti sciistici raggiungibili con i treni regionali di Trenitalia, nell’ambito delle destinazioni tematiche proposte con i “Travel Book” dedicati. Ora, per questa località del Piemonte, Trenitalia propone un’offerta imperdibile: lo sconto sullo skipass giornaliero per chi va a sciare in treno dal lunedì al venerdì.

“Montagne innevate che superano i 3.000 metri, la suggestione dei paesaggi tipici della Val di Susa“, si legge nell’offerta in cui viene proposto di andare sciare in treno a Bardonecchia, ottenendo lo sconto di 10 euro per acquistare l’eco-skipass giornaliero a 28 euro anziché 38 euro.

Per raggiungere Bardonecchia, Trenitalia mette a disposizione 18 treni al giorno, dal lunedì al venerdì, uno ogni ora a partire dalle 5:15. I treni collegano Torino in meno di 1h 30’ alla cittadina della Val di Susa, con possibilità di rientrare nel capoluogo piemontese fino alle 22:21. Quindi si potrà trascorrere una giornata piena sulle piste da sci, dalla mattina presto fino al tramonto, per poi rientrare con calma, anche dopo una cena in rifugio.

Il prezzo del biglietto del treno per raggiungere Bardonecchia, dalla stazione di Torino Porta Nuova, è di 7,20 euro per gli adulti e 3,60 euro per bambini e ragazzi fino ai 12 anni non compiuti; mentre i bambini fino a 4 anni viaggiano gratis.

Una volta giunti alla stazione ferroviaria di Bardonecchia, una navetta gratuita del trasporto pubblico locale porterà gli sciatori in pochissimi minuti direttamente in pista.

Informazioni su acquisto e skipass

Per andare sciare low cost con i regionali di Trenitalia e ricevere lo sconto di 10 euro su eco-skipass è necessario esibire un biglietto o un abbonamento regionale, anche con applicazione sovraregionale, compreso l’integrato Formula, validi per raggiungere Bardonecchia il giorno stesso.

Sono esclusi i biglietti acquistati e convalidati a Beaulard, Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere, Salbertrand, Chiomonte e Meana.

La promozione è valida tutti i giorni feriali, fino al termine della stagione sciistica Bardonecchia Ski 2019/20 (ad esclusione del periodo 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020).

Con 22 impianti di risalita distribuiti nei 3 comprensori di Colomion, Melezet e Jafferau e 100 km di piste (di cui 5 nere; 18 rosse e 16 blu), l’area sciabile di Bardonecchia è adatta a tutti. È possibile praticare diversi sport invernali, dallo sci tradizionale a quello di fondo, dallo snowboard alle passeggiate con le ciaspole, e gustare piatti tipici nei rifugi e ristoranti in alta quota. Per saperne di più: www.bardonecchiaski.com

Ulteriori informazioni sull’offerta le trovate sul sito web di Trenitalia.

