Sciare low cost: 5 mete facili per l’inverno. Ecco dove andare in Italia

Stiamo entrando nel pieno dell’inverno e dopo le abbuffate natalizie, i pomeriggi e le serate sul divano a guardare film e serie tv, i tour dei presepi, i bagordi di Capodanno e anche le feste della Befana, è arrivato il momento di pensare di andare a sciare, per chi non lo avesse ancora fatto. Una bella discesa a tutta velocità sugli sci, con il freddo in faccia a svegliarci dal torpore invernale, freddo vero in realtà sempre più raro, non può che farci bene e ritemprarci dalle abbondanti libagioni e dalla pigrizia natalizia.

Se dovete ancora programmare le vostre vacanze, il weekend o la vostra gita domenicale sulla neve, niente panico, trovate ancora tante occasioni per una sciata e un soggiorno, lungo o breve, in splendide località di montagna in Italia, anche a basso prezzo. Qui di seguito trovate qualche suggerimento. Ecco dove andare a sciare low cost in Italia.

Leggi anche –> Meteo inverno 2019/20: quando farà più freddo

Sciare low cost: dove andare in Italia

Il Bel Paese offre splendide località di montagna da visitare in inverno, per sciare e non solo. Passeggiate nei boschi innevati con le ciaspole, escursioni in fat bike, trekking con guide esperte, ma anche visite culturali, eventi gastronomici e il relax di una sauna o una spa, sono solo alcune delle molteplici attività da fare sulle nostre montagne durante l’inverno. E per godersi splendidi paesaggi e fare sport invernali non c’è bisogno di andare in massa sulle Dolomiti o sulle località delle Alpi più famose, frequentate e anche costose. Dalle Alpi, alle Prealpi agli Appennini ci sono tanti luoghi incantevoli, meno frequentati e anche poco conosciuti, dove trovare ottime piste per sciare, praticare snowboard, scendere con lo slittino, pattinare sul ghiaccio e fare tanti sport invernali. Dovete solo trovare il posto che fa per voi, più adatto alle vostre esigenze. Qui vi proponiamo alcuni suggerimenti su 5 mete facili dove sciare low cost in Italia questo inverno.

Tarvisio o Piancavallo, Friuli Venezia Giulia

Tarvisio è una splendida località di montagna del Friuli Venezia Giulia, perfetta sia per le vacanze estive che per quelle invernali. Bella ed economica. La cittadina è situata nei pressi del confine di nord-est della regione, tra l’Austria e la Slovenia ed è a circa 60 km dal meraviglioso Lago di Bled, raggiungibile in poco più di un’ora di macchina. Una gita da non perdere se vi fermate per qualche giorno in zona. Tarvisio è bella ed economica. Lo skipass non costa poi così poco: 38,50 euro il giornaliero per gli adulti in alta stagione, 27,50 euro in bassa. Ma potete risparmiare sul soggiorno, tra b&b e case in affitto. Inoltre la bellezza dei luoghi merita. Visitate il Santuario del Monte Lussari e i vicini laghi di Fusine. La zona offre circa 20 piste dove sciare, per tutti i livelli, dai professionisti ai principianti.

Montecampione, Lombardia

Quella di Montecampione è una delle principali stazioni sciistiche della Valcamonica. Siamo in Alta Lombardia, nel Bresciano, una stazione sciistica nata negli anni ’70 e frequentata soprattutto dai lombardi, che salgono da Milano, Bergamo e Brescia. La località offre 20 piste con tre livelli di difficoltà: medio-facile, intermedio e avanzato. La neve è assicurata da un sistema di innevamento artificiale. Lo skipass giornaliero è di 30 euro per gli adulti, di 21 euro per i ragazzi e di 16 euro per gli anziani in alta stagione che va dal 1° febbraio al 1° marzo. In bassa stagione, dal 6 al 31 gennaio, i prezzi scendono di 1 euro, 2 per i ragazzi. I prezzi sono più bassi rispetto a Tarvisio e soprattutto rispetto ad altre più famose località sciistiche della Lombardia.

Frontignano di Ussita, Marche

Una zona dove non tutti pensano si possa sciare è quella dell’entroterra della provincia di Macerata, nelle Marche, sugli incantevoli Monti Sibillini, che appartengono alla catena appenninica. Qui, nella località Frontignano di Ussita trovate paesaggi fiabeschi e neve per sciare e praticare altri sport invernali. Il comprensorio sciistico di Frontignano è uno dei più importanti del Centro Italia pur non essendo particolarmente grande, Offre 10 piste e uno snowpark. Si raggiunge con la seggiovia ed è servito da skilift. Il costo dello skipass è economico, va dai 18 euro giornalieri feriali, ai 25 euro festivi. Gli impianti a Ussita aprono il 14 gennaio 2020.

Leggi anche –> Best in Travel 2020: le Marche meta top secondo Lonely Planet

Campitello Matese, Molise

Qui siamo in zona Centro-Sud Italia e i Monti del Matese sono una zona bellissima tutta da scoprire, a cavallo tra Campania e Molise. Qui si scia in Molise a Campitello Matese, in provincia di Campobasso, al confine con la Campania, località che offre ben 14 piste da sci. In alta stagione lo skipass giornaliero costa 32 euro intero adulti e 25 euro ridotto. In altissima stagione, dal 28 febbraio al 3 marzo, i prezzi salgono rispettivamente a 35 e 30 euro. Non più economico come una volta, ma perfetto se partite per un weekend dalla Campania.

Argentera, Piemonte

Tornando sulle Alpi, una località imperdibile ed economica per lo sci è Argentera, piccolo e grazioso borgo della Valle Stura, in provincia di Cuneo, a due passi dal confine con la Francia. Nel borgo vivono appena 77 abitanti ed è il luogo ideale se cercate la neve ma allo stesso tempo tranquillità e pace. Un luogo dove trascorrere una vacanza all’insegna della serenità e dell’amore per la natura e le cose semplici. Le piste sono a 1650 metri di altitudine e gli skipass sono economici: 22 euro il giornaliero er adulti, 17 euro ragazzi e senior, gratis i bambini. Qui, inoltre, potete praticare tanti altri sport invernali, come lo Snow Walking, l0arrampicata sul ghiaccio, potete fare anche gite in motoslitta ed escursioni su slitte trainate dai cani.